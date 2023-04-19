黃偉哲視察三爺溪排水整備 盼充分發揮作用

台南市政府為改善三爺溪排水下游周邊區域淹水情形，辦理「歸仁區市南10分洪排水工程」主河道整治及支流改善工程已完成，台南市長黃偉哲今天前往視察，盼汛期時充分發揮作用。

黃偉哲上午聽取簡報後表示，在中央與地方分工協力之下，分3期施作的工程終於如期如質完工，可望改善仁德區與歸仁區一帶遇強降雨淹水情形，雖然目前台南水情不佳，但要預防「大旱之後必有大澇」情況，特別在這波鋒面來臨可能帶來降雨前，再次檢視排水工程整備情形。

黃偉哲強調，抗旱與防洪如同左右手，須同時兼顧，在防洪方面，除了相關防汛排水工程，市府與地方里長及志工平常也持續進行水道清淤、溝渠清掃與落葉清除等工作，豪大雨來臨時就是政府平日努力的成果驗收時刻，盼台南市各區都有足夠的實力因應汛期考驗。

台南市水利局提供資料指出，為減輕三爺溪流域淹水情形，除了河道整治，也興建滯洪池、雨水下水道及分洪設施，其中針對三爺溪排水支流土庫溝排水及一甲排水周邊淹水情形，南市府於民國105年開始著手規劃於土庫溝排水上游段，辦理「歸仁區市南10分洪排水工程」。

水利局指出，第三期工程已於去年11月完工，並同時完成歸仁區和順路及保順路全路幅刨除重鋪，且恢復開放雙向4線道通行，未來可望有效改善土庫與一甲地區的淹水情形，並大幅提升三爺溪排水整治防洪能力。