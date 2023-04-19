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嘉義獨立山步道1號吊橋封閉整修 闢臨時便道通行

中央社／ 嘉義縣19日電

嘉義林區管理處進行竹崎鄉獨立山步道吊橋安全檢測，發現1號吊橋有劣化情形，今天起封閉整修至明年5月，整修期間吊橋下方闢有臨時便道，請登山健行民眾照現場指標行走。

嘉義縣竹崎鄉獨立山步道是全國知名的登山休閒步道，因與阿里山林業鐵路交錯，又有豐富的自然生態景觀，假日吸引很多人到此一遊，為了遊客行的安全，嘉義林管處定期檢測位於步道途中的2座吊橋。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，近日委託專業檢測公司安全檢測，發現獨立山步道1號吊橋主索有劣化現象，即日起暫時封閉1號吊橋進行橋梁整修，預計明年5月完工。

嘉義林管處說，整修期間在吊橋下方闢有臨時便道，供遊憩民眾通行，請民眾按照指標行走，不要硬闖封閉的吊橋。

林管處說，獨立山步道前身為獨立山古道，最早為先民運送山下日常必需品至山區而闢建，日治時期日本人為了開發阿里山林業資源，修築阿里山鐵路，在獨立山環繞三周再以8字型離開獨立山，用於運送珍貴的紅檜、台灣扁柏原木。

民國95年林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途景致優美並具歷史遺跡，因此大受歡迎。

吊橋 嘉義 阿里山

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