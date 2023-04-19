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嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花況達滿開 花期倒數剩2周

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
義隆村長葉志紘花11年時間，打造竹崎成知名「粉紅村」其阿拉伯的粉紅村花況達9成9滿開，花期倒數2周。圖／竹崎鄉義隆村長葉志紘提供
義隆村長葉志紘花11年時間，打造竹崎成知名「粉紅村」其阿拉伯的粉紅村花況達9成9滿開，花期倒數2周。圖／竹崎鄉義隆村長葉志紘提供

嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開已達9成9滿開，花期倒數2周；一手打造粉紅村的義隆村長葉志紘表示，園區免費參觀，晚上粉花略帶螢光、花香，每天賞花到晚上8點半，預計花期到5月7日熄燈。

￼4月全台陷粉紅花海季，是美稱為泰國櫻花的花旗木盛開花期，綽號「阿拉伯」的嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘，11年前，從南投返鄉，規畫將故鄉打造成「粉紅村」藍圖，歷年來，獨立作戰、自掏腰包，克服種種困難，終於近2年粉花炸開，讓全台看見竹崎之美。

地方友人指出，葉志紘的種樹之路，可說是孤獨的一肩扛起，近10年在竹崎親水公園內，及國3下竹崎交流道往竹崎市區道路嘉166線兩旁，種植逾3000多株花旗木，光是颱風前要顧樹防倒、周圍雜草修剪及移出枯樹種植等管理照顧辛苦，讓人難想像。

葉志紘說，家鄉變粉美，一切都值了！他前年在自家5公頃山坡地種植9年樹齡花旗木，去年粉花盛開，打造開滿山的「阿拉伯粉紅村」花旗木秘境，今年吸引更多遊客前來賞花，目前花況達9成9盛開，夜晚賞花到晚上8點半，9點關燈，預計花期到5月7日結束。

國3下嘉縣竹崎交流道往竹崎市區道路嘉166線兩旁花旗木達滿開，粉花美景讓人駐足欣賞。圖／翻攝嘉縣長翁章梁粉專
國3下嘉縣竹崎交流道往竹崎市區道路嘉166線兩旁花旗木達滿開，粉花美景讓人駐足欣賞。圖／翻攝嘉縣長翁章梁粉專
嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開已達9成9滿開，花期倒數2周。圖／翻攝嘉縣長翁章梁粉專
嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開已達9成9滿開，花期倒數2周。圖／翻攝嘉縣長翁章梁粉專
嘉縣竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開達9成9，花期倒數2周。圖／竹崎鄉義隆村長葉志紘提供
嘉縣竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開達9成9，花期倒數2周。圖／竹崎鄉義隆村長葉志紘提供
嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開已達9成9滿開，花期倒數2周。圖／翻攝嘉縣長翁章梁粉專
嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開已達9成9滿開，花期倒數2周。圖／翻攝嘉縣長翁章梁粉專

花旗木 賞花 嘉義

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