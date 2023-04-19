嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花況達滿開 花期倒數剩2周

嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開已達9成9滿開，花期倒數2周；一手打造粉紅村的義隆村長葉志紘表示，園區免費參觀，晚上粉花略帶螢光、花香，每天賞花到晚上8點半，預計花期到5月7日熄燈。

￼4月全台陷粉紅花海季，是美稱為泰國櫻花的花旗木盛開花期，綽號「阿拉伯」的嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘，11年前，從南投返鄉，規畫將故鄉打造成「粉紅村」藍圖，歷年來，獨立作戰、自掏腰包，克服種種困難，終於近2年粉花炸開，讓全台看見竹崎之美。

地方友人指出，葉志紘的種樹之路，可說是孤獨的一肩扛起，近10年在竹崎親水公園內，及國3下竹崎交流道往竹崎市區道路嘉166線兩旁，種植逾3000多株花旗木，光是颱風前要顧樹防倒、周圍雜草修剪及移出枯樹種植等管理照顧辛苦，讓人難想像。