快訊

啦啦隊爆紅讓職棒比賽變質？他點出球賽「本質迷」的盲點

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

鋒面接近又逢大潮 台南啟動防汛整備

中央社／ 台南19日電

鋒面接近，又逢大潮，台南市政府今天啟動防汛整備，台南市長黃偉哲呼籲市民留意天氣變化，嚴防致災降雨，台南沿海低窪地區更要加強戒備。

台南市政府發布新聞稿指出，台灣北部海面今天起鋒面接近，周圍有較強西南風，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，市府今天已啟動防汛整備。

黃偉哲表示，目前台南地區仍處旱期，但春雨多變，大旱後往往易有大澇，明天適逢農曆初一，沿海常有大潮，又遇鋒面通過南部地區，易有瞬間大雨、雷擊或強陣風等，台南道路側溝、下水道等必須加強清疏，嚴防致災降雨，沿海低窪地區應慎防大潮。

市府秘書長兼災害防救辦公室主任方進呈表示，台南去年降雨不豐，同年12月2日水情燈號轉為黃燈，今年3月1日再轉為橙燈，市府啟動節水措施，加強水資源開發及回收使用，仍緩不濟急。

他說，此波鋒面南下，雖可能伴隨較明顯雨勢，但台南一次解旱仍有困難；玉井區、楠西區、左鎮區及南化區等山區正值芒果結果期，市府已調度水車澆灌，也希望鋒面降雨稍解山區農業燃眉之急。

黃偉哲

延伸閱讀

全中運／輕艇賽看台南 海佃國中葉翊泓乘風破浪奪3金

台南新地標 黃偉哲搶先開箱旗艦版「梯屋藍晒圖 」

搶便宜玩台南 黃偉哲：平日住宿消費滿6千、住1晚送1晚

曾是台南市府廳舍 建興國中百年紅樓修復開工

相關新聞

影／嚇人天坑！南市新化排水溝突塌陷成大窟窿 巿府急封閉

台南市新化區信義路一處排水溝加蓋，疑年久不堪承載，昨傍晚突然塌陷形成約2公尺寬窟窿，大片鋼筋裸露嚇壞路人，市府獲報緊急拉...

嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花況達滿開 花期倒數剩2周

嘉義竹崎「阿拉伯的粉紅村」花旗木秘境，粉花盛開已達9成9滿開，花期倒數2周；一手打造粉紅村的義隆村長葉志紘表示，園區免費...

嘉縣2村里長涉賄懸缺至今 民雄頂寮村3人登記競選 今抽號次

嘉義縣民雄鄉寮頂村村長、布袋鎮貴舍里長當選人去年選舉涉賄，目前村里長職務仍懸缺，不少人摩拳擦掌，民雄鄉寮頂村競爭激烈，有...

嘉義獨立山步道1號吊橋劣化 即日起封閉整修至明年5月

嘉義林管處日前發現竹崎鄉獨立山步道的「1號吊橋」構件主索有劣化現象，今早公布即日起暫時封閉吊橋整修橋梁，預計明年5月完工...

季節限定藍紫色繽紛花海 嘉義市藍花楹隧道盛開迎客

嘉義市盧山橋旁牛稠溪防汛道路「藍花楹隧道」，藍花楹盛開，今年碰上枯旱少雨，花況不如過去茂密，許多遊客賞花感到有些失落，但...

打造寵物友善城市 嘉義市首座寵物公園本月底完工

少子化，養寵物民眾愈來愈多，嘉義市政府營造友善毛親子環境空間城市，率先推出寵物友善空間認證標章，自訂嘉義市動保自治條例，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦