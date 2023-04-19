鋒面接近又逢大潮 台南啟動防汛整備

鋒面接近，又逢大潮，台南市政府今天啟動防汛整備，台南市長黃偉哲呼籲市民留意天氣變化，嚴防致災降雨，台南沿海低窪地區更要加強戒備。

台南市政府發布新聞稿指出，台灣北部海面今天起鋒面接近，周圍有較強西南風，西半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨，市府今天已啟動防汛整備。

黃偉哲表示，目前台南地區仍處旱期，但春雨多變，大旱後往往易有大澇，明天適逢農曆初一，沿海常有大潮，又遇鋒面通過南部地區，易有瞬間大雨、雷擊或強陣風等，台南道路側溝、下水道等必須加強清疏，嚴防致災降雨，沿海低窪地區應慎防大潮。

市府秘書長兼災害防救辦公室主任方進呈表示，台南去年降雨不豐，同年12月2日水情燈號轉為黃燈，今年3月1日再轉為橙燈，市府啟動節水措施，加強水資源開發及回收使用，仍緩不濟急。

他說，此波鋒面南下，雖可能伴隨較明顯雨勢，但台南一次解旱仍有困難；玉井區、楠西區、左鎮區及南化區等山區正值芒果結果期，市府已調度水車澆灌，也希望鋒面降雨稍解山區農業燃眉之急。