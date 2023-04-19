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影／嚇人天坑！南市新化排水溝突塌陷成大窟窿 巿府急封閉

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
台南市新化一處排水溝加蓋停車位突塌陷露出大窟窿鋼筋裸露，已急封閉搶修。記者謝進盛／攝影
台南市新化一處排水溝加蓋停車位突塌陷露出大窟窿鋼筋裸露，已急封閉搶修。記者謝進盛／攝影

台南市新化區信義路一處排水溝加蓋，疑年久不堪承載，昨傍晚突然塌陷形成約2公尺寬窟窿，大片鋼筋裸露嚇壞路人，市府獲報緊急拉起封鎖線，今上午先清除掉落的土石，預計2周內搶修完成。

塌陷地點為新化西幹線排水道，位處信義路上緊鄰兩間超商，附近又是市場，平常車水馬龍，當地豐榮里長蔡素真昨下午近5點獲民眾通報趕往發現上述窘況，市議員余柷青也緊急到場並通知新化公所及市府水利局人員緊急拉起封鎖線因應。

余柷青、蔡素真今上午與水利局及公所人員現勘，現場原為排水溝加蓋，仍可見大片鵝卵石護坡，進一步檢視鋼筋不乏已鏽蝕，且加蓋後排水溝平常為停車用途，研判因年久不堪承載而陷落，水利局今動用機具先清除陷落的土石，俟這幾天雨水過後再進一步搶修，預估擴大搶修範圍為長20公尺、寬4米，約2周完成。

「還好真的很幸運！」余柷青說，當地市集是「早市」，還好發生在下午，否則後果不堪設想，也期盼搶修作業確保工程品質前提早日完工，讓鄉親安心。

塌陷現場進一步檢視可見鵝卵石護坡。記者謝進盛／攝影
塌陷現場進一步檢視可見鵝卵石護坡。記者謝進盛／攝影
台南市新化一處排水溝加蓋停車位突塌陷露出大窟窿鋼筋裸露，已急封閉搶修。
台南市新化一處排水溝加蓋停車位突塌陷露出大窟窿鋼筋裸露，已急封閉搶修。
台南市議員余柷青（左）、豐榮里長蔡素真到場關切，希望早日修復。
台南市議員余柷青（左）、豐榮里長蔡素真到場關切，希望早日修復。
台南市新化一處排水溝加蓋停車位突塌陷露出大窟窿鋼筋裸露，已急封閉搶修。記者謝進盛／攝影
台南市新化一處排水溝加蓋停車位突塌陷露出大窟窿鋼筋裸露，已急封閉搶修。記者謝進盛／攝影

排水溝 水利局

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