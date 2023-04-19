嘉義獨立山步道1號吊橋劣化 即日起封閉整修至明年5月
嘉義林管處日前發現竹崎鄉獨立山步道的「1號吊橋」構件主索有劣化現象，今早公布即日起暫時封閉吊橋整修橋梁，預計明年5月完工再重新開放；嘉林管處表示，整修期間在吊橋下方闢有臨時便道，供遊憩民眾通行，工程將建構更安全山林步行環境。
全長5公里的獨立山步道，是許多山友登山好去處，前段地勢較平坦區有2座吊橋，後段則是陡上的枕木階梯，因步道橋梁已興建近20年，日前1號吊橋經林務局嘉義林區管理處委託專業檢測公司進行安全檢測，發現其構件主索等已有劣化現象。
嘉林管處表示，確保遊客通行安全，即日起暫時封閉1號吊橋整修橋梁，整修期間在吊橋下方闢有臨時便道，供遊憩民眾通行，預計明年5月完工。
獨立山步道前身為獨立山古道，最早為山區先民運送山下日常必需品至山上而闢建，2006年林管處將古道整建成休閒登山健行步道，沿途景致優美並具歷史遺跡，大受山友歡迎，成嘉義知名登山健走步道。
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