季節限定藍紫色繽紛花海 嘉義市藍花楹隧道盛開迎客

嘉義市盧山橋旁牛稠溪防汛道路「藍花楹隧道」，藍花楹盛開，今年碰上枯旱少雨，花況不如過去茂密，許多遊客賞花感到有些失落，但見到滿樹的藍紫色花朵，心情愉悅。

水利署第五河川局在防汛道路栽種的藍花楹，隧道長度約800公尺，每年4、、5月藍花楹盛開時節，繽紛浪漫，成串藍紫色花朵，艷而不嬌，落英繽紛，吸引遊客拍照打卡。

藍花楹隧道藍花楹樹木高大，平均超過10多公尺，目前接近滿開，花序集中高處，遊客說，今年花況稀疏，沒有「隧道」花海感覺，但有遊客說，走上堤防堤頂道路，大量花序在身旁，靠近樹枝感受藍紫花海。

林試所中埔研究中心副研究員蔡景株說，藍花楹與黃花風鈴木都是非洲、南美洲熱帶植物，久旱少雨花況就不茂盛，觀賞植物花色系以紅、黃、白較多，藍紫色藍花楹樹少，與藍色憂鬱色系觀感有關。

藍花楹與鄰近的後庄里圓林仔社區油桐花，同時盛開，市府周休假日辦油桐花祭，當地連接嘉市與民雄鄉的盧山橋雖完工通車，但聯外道路東義路拓寬工程還在施工，工區周圍防汛道路封閉通行。