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打造寵物友善城市 嘉義市首座寵物公園本月底完工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府在八掌溪畔綠映水漾公園，打造首座寵物公園，預訂本月底完工。圖／嘉市府提供
嘉義市政府在八掌溪畔綠映水漾公園，打造首座寵物公園，預訂本月底完工。圖／嘉市府提供

少子化，養寵物民眾愈來愈多，嘉義市政府營造友善毛親子環境空間城市，率先推出寵物友善空間認證標章，自訂嘉義市動保自治條例，送議會三讀通過施行，去年在八掌溪畔綠映水漾公園，打造首座寵物公園，預訂本月底完工，讓養寵物民眾開心期待。

「寵物公園做好管理巡視，避免被當棄養公園」，嘉市動物守護協會創辦人吳育才說，他縣市寵物公園經驗，有的被當成棄養公園，啟用後建議市府做好管理、裝監視器，寵物公園除可讓寵物主人溜毛小孩，不必被人另眼看待「翻白眼」，還可做為流浪犬媒合認養的場域。

嘉市過去因動物收容所簡陋遭動保團體抨擊，台灣動物保護行政監督聯盟也指出全台84座寵物狗公園，嘉義市還沒有。隨著動保權益受重視，養寵物人口愈來愈多，市府興建全新動保園區啟用，首座寵物公園也即將完工啟用。

市府說，2020年啟用的綠映水漾公園2.48公頃，緊鄰動保園區，融入寵物、飼主及民眾三方需求，利用公園現有空間及設施，建置寵物友善環境空間，結合原有樹蛙意象，以露珠停留荷葉上意象作為全區空間發展構想。

公園既有設施包括青蛙裝置藝術、洗手洗腳池、展演平台、木棚架、涼亭，寵物公園設計棚架休憩區 (含狗便袋封閉式垃圾桶），民罛休憩區 (含飲水設施），大小型犬入口處、放電草坪、草坡，大小型犬訓練區，照護區，互動區等，以9公斤區分大小犬體型，放電草坪設圍籬、兩層門安全設施，毛小孩通過第1層門，解下鏈繩確認不會爆衝，就可通過第2層門，進入草坪自由奔跑，飼主可坐在休憩區，觀看毛孩活動情形。

嘉義市政府在八掌溪畔綠映水漾公園，打造首座寵物公園，預訂本月底完工。圖／嘉市府提供
嘉義市政府在八掌溪畔綠映水漾公園，打造首座寵物公園，預訂本月底完工。圖／嘉市府提供
嘉義市政府在八掌溪畔綠映水漾公園，打造首座寵物公園，預訂本月底完工。圖／嘉市府提供
嘉義市政府在八掌溪畔綠映水漾公園，打造首座寵物公園，預訂本月底完工。圖／嘉市府提供

寵物 嘉義 棄養

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