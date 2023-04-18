學童睡地上等公車 基進：讓坐公車更便利、路線更完善

台南麻豆區日前傳出學童睡騎樓等公車的新聞，市府回應將協調店家增設座椅，台灣基進台南市議員李宗霖今天表示，問題不在增設座椅，而是公車班次不足，讓坐公車更便利、路線更完善等交通正義最重要。

李宗霖說，看到學生睡在騎樓等公車很心疼，也讓他想起讀南一中時候，許多同學都不是住在市區，需要從安南、佳里、善化、麻豆等地方通勤來上學，早上常看到他們沒睡飽的臉，實在很辛苦。

李宗霖說，報導中的現象每天上演，但也絕對不是在站牌旁爭取設置座椅這麼簡單，此事涉及交通正義。18歲前的學生、行動不便的人士、長輩或是經濟弱勢，都可能沒有辦法騎車、開車上路，因此在就學、就醫等必要的移動上，產生巨大的成本以及困難。現今的大眾運輸，顯然無法滿足所有需求者，因此學童睡騎樓等公車、長者走路2小時求醫仍時常發生。

李宗霖認為，公車班次不足是許多問題交錯所導致的，包括駕駛人力不足、搭乘人數不足導致無法負擔營運成本、相關轉乘設施及人行環境惡劣，種種原因導致負面循環，也因此出現「台南沒人在坐公車」這種刻板印象。

他表示，台南有人在坐公車，而且很多人需要坐公車，市府應透過這次的事件，通盤檢討公車以及大眾運輸問題，讓坐公車更便利、路線更完善，自然就越多人坐公車，班次也能夠增加，才能產生正向的循環，讓台南的大眾運輸越來越好。