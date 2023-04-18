聽新聞
test
0:00 / 0:00

學童睡地上等公車 基進：讓坐公車更便利、路線更完善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
基進黨台南市議員李宗霖由學童睡地上等車事件，認為讓坐公車更便利、路線更完善最重要。圖／基進黨台南市黨部提供
基進黨台南市議員李宗霖由學童睡地上等車事件，認為讓坐公車更便利、路線更完善最重要。圖／基進黨台南市黨部提供

台南麻豆區日前傳出學童睡騎樓等公車的新聞，市府回應將協調店家增設座椅，台灣基進台南市議員李宗霖今天表示，問題不在增設座椅，而是公車班次不足，讓坐公車更便利、路線更完善等交通正義最重要。

李宗霖說，看到學生睡在騎樓等公車很心疼，也讓他想起讀南一中時候，許多同學都不是住在市區，需要從安南、佳里、善化、麻豆等地方通勤來上學，早上常看到他們沒睡飽的臉，實在很辛苦。

李宗霖說，報導中的現象每天上演，但也絕對不是在站牌旁爭取設置座椅這麼簡單，此事涉及交通正義。18歲前的學生、行動不便的人士、長輩或是經濟弱勢，都可能沒有辦法騎車、開車上路，因此在就學、就醫等必要的移動上，產生巨大的成本以及困難。現今的大眾運輸，顯然無法滿足所有需求者，因此學童睡騎樓等公車、長者走路2小時求醫仍時常發生。

李宗霖認為，公車班次不足是許多問題交錯所導致的，包括駕駛人力不足、搭乘人數不足導致無法負擔營運成本、相關轉乘設施及人行環境惡劣，種種原因導致負面循環，也因此出現「台南沒人在坐公車」這種刻板印象。

他表示，台南有人在坐公車，而且很多人需要坐公車，市府應透過這次的事件，通盤檢討公車以及大眾運輸問題，讓坐公車更便利、路線更完善，自然就越多人坐公車，班次也能夠增加，才能產生正向的循環，讓台南的大眾運輸越來越好。

公車 台南

延伸閱讀

今起大眾運輸口罩解禁 兒科醫師曝4大族群不要脫

回街頭向市民報告 台灣基進議員李宗霖問政這事最有感

寵物住宿半夜暴斃！院方提不出是否「搶救」 飼主痛心

台語繪本送給台南市國小 當兒童節禮物

相關新聞

台南南盛隆掩埋場 地方盼撤銷環評

立法院日前通過環評法修法，若開發單位開發許可被撤銷，環評結論可廢止，立委陳椒華昨與台南東山區嶺南里居民、環團要求市府廢除...

阿里山爭取里美聯絡道

交通部全國山地連貫道路計畫因賀伯颱風重創山區停擺，嘉義縣阿里山鄉里美聯絡道成遺珠之憾，是全台唯一未開通的山區聯絡道，里佳...

蔡秋桐123歲冥誕 文學館揭牌

知名本土作家蔡秋桐生前捐地給故鄉雲林縣元長鄉興辦信義國小，校方設立蔡秋桐文學館紀念，並選在昨天蔡的123歲冥誕揭幕，文壇...

學童睡地上等公車 基進：讓坐公車更便利、路線更完善

台南麻豆區日前傳出學童睡騎樓等公車的新聞，市府回應將協調店家增設座椅，台灣基進台南市議員李宗霖今天表示，問題不在增設座椅...

郭國文奔走 衛福部南市山區設長照地點敲定

衛福部規畫在玉井區設置長照中心，日前因選址觸礁，經立委郭國文奔走，今下午確定落腳台20線附近玉井區望明段，最快1年後動工...

千歲爺奶玩藝術 嘉義民雄「藝千歲」開展

嘉義大學視覺藝術學系教授陳箐繡在社區發展協會的支持下，帶領長輩學習藝術創作，即日起至4月22日在嘉義大學民雄校區舉行「藝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦