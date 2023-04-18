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郭國文奔走 衛福部南市山區設長照地點敲定

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部擬在南市玉井區設長照中心，立委郭國文（前右）今邀政務次長李麗芬（前左）會勘後確定地點。圖 ／郭國文服務處提供
衛福部擬在南市玉井區設長照中心，立委郭國文（前右）今邀政務次長李麗芬（前左）會勘後確定地點。圖 ／郭國文服務處提供

衛福部規畫在玉井區設置長照中心，日前因選址觸礁，經立委郭國文奔走，今下午確定落腳台20線附近玉井區望明段，最快1年後動工。

因應地方人口老化長照需求殷切，衛福部原選玉井，但選址與地方居民無法達成共識擱置，經郭國文團隊協助後，成功找到地點、經費都符合規畫土地，今邀請衛福部政務次長李麗芬到場會勘，現場確認玉井長照的選址地點。

郭國文指出，南市65歲以上老年人口已達33萬2933人，約占總人口17.98%，長照需求不斷成長，尤其山區長照中心規畫多年，先前因選址有爭議，居民認為市中心不只環境吵雜更因為菜市場影響交通動向。

新地點位於市區外圍，腹地是先前的2倍；衛福部原評估，長照中心可放置約115床，新地點則可以容納約200床位，將長照與日照結合。

郭國文說，此長照機構可滿足玉井、南化、楠西、左鎮、山上、大內高齡人口需求，是照顧山區居民的一大建設，如今選址獲得中央同意後，後續地目變更跟設計等程序加快，希望在1年後開始動工。

衛福部擬在南市玉井區設長照中心，立委郭國文今邀政務次長李麗芬會勘後確定地點。圖 ／郭國文服務處提供
衛福部擬在南市玉井區設長照中心，立委郭國文今邀政務次長李麗芬會勘後確定地點。圖 ／郭國文服務處提供

長照 郭國文 衛福部

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