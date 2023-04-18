郭國文奔走 衛福部南市山區設長照地點敲定

衛福部規畫在玉井區設置長照中心，日前因選址觸礁，經立委郭國文奔走，今下午確定落腳台20線附近玉井區望明段，最快1年後動工。

因應地方人口老化長照需求殷切，衛福部原選玉井，但選址與地方居民無法達成共識擱置，經郭國文團隊協助後，成功找到地點、經費都符合規畫土地，今邀請衛福部政務次長李麗芬到場會勘，現場確認玉井長照的選址地點。

郭國文指出，南市65歲以上老年人口已達33萬2933人，約占總人口17.98%，長照需求不斷成長，尤其山區長照中心規畫多年，先前因選址有爭議，居民認為市中心不只環境吵雜更因為菜市場影響交通動向。

新地點位於市區外圍，腹地是先前的2倍；衛福部原評估，長照中心可放置約115床，新地點則可以容納約200床位，將長照與日照結合。