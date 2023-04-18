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台南新地標 黃偉哲搶先開箱旗艦版「梯屋藍晒圖 」
藍晒圖文創園區全新打造的梯屋藍晒圖作品已完工，台南市長黃偉哲下午在臉書搶先開箱，天台裝置外觀延續過去作品特色，有記憶的山牆跟變形的側牆，還有象徵打破框架的異次元階梯。網友直呼太美了「根本旗艦版藍晒圖」，而且不用門票，採預約免費參觀。
黃偉哲表示，這是由市府結合威士忌SPEY、藝術家劉國滄和許遠達教授，公私跨界合作，改造藝文空間，開幕展「激韵 蔚蔚然相糾」，會在本周四下午3點正式開展。「城市的展演亮點，也是最適合你的拍照景點，歡迎來打卡踩點！」他還埋梗請大家來找一找米老鼠出現在哪裡？
網友驚艷說，「台南越來越多藝術與觀光結合，有更多地方去走走逛逛」、；藝人柳丁哥哥也留言說「下次回台南要去」，「台南城市美學提升，附近的水萍塭停車場也很方便」；還有網友留言是他爸爸和一些辛苦的同事們連夜趕工完成的，連假日都犧牲只為讓台南更美好。
「激韵 蔚蔚然相糾」展覽資訊
展覽地點：SPEY Art Space詩貝藝術空間（藍晒圖文創園區中央廣場天台）
展覽時間：2023年4月20日（周四）至2023年5月28日（周日）
開放時間：每星期五至周日下午13點至19點
票價：免費
專人導覽：每星期六、日，每場次30分鐘，每場次12人（採線上預約）
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