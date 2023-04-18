捐血250cc就送2斤蒜頭 民進黨雲林黨部助農又救血荒

繼捐血送雞蛋紓解「蛋荒」，目前正值雲林大蒜盛產期，蒜頭鮮美價格又好，為幫助農民促銷優等的雲林蒜，民進黨雲林縣黨部今天又在北港運動公園舉辦捐血，只要捐血250cc就送一袋2斤裝的鮮採雲林蒜頭，外加有名的「莿桐黑蒜頭」1包與營養好吃的雲林豆皮2包，贈品豐富，一大早就吸引人潮捐血，很多改捐500cc獲贈兩農產贈品，助農又幫助解決血荒，一舉兩得。

縣黨部執行長邱世文的太太及縣議員洪如萍扮演總舖師，教鄉親如何製作豆皮料理，讓捐完血的民眾馬上「補身子」，吃到超好吃的香菜涼拌豆皮。頭一次捐血還可以吃涼拌豆皮補充蛋白質，還可外加贈送2盒豆皮，讓捐血人揪感心。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，黨部應轉型為公益社團，不再只是坐在辦公室為民服務，像最近缺蛋危機，擔心民眾蛋白質攝取不足，黨部除了推動捐血送蛋，倡導大家不要囤蛋，今天也推動豆皮取代雞蛋。

他說，豆皮也含有豐富蛋白質及礦物質，捐血後品嘗一些可口好吃的豆皮，其實和吃雞蛋補充也有異曲同功之效，豆皮料理現場教學，就希望教導民眾用最便宜的價格，做出營養又好吃的日常料理。

除了吃豆皮，捐血者還可帶回雲林特產大蒜及黑蒜頭，目前正值大蒜盛產期，黑蒜頭則是由生蒜加工烘焙發酵熟成，當零嘴吃無負擔又養生，多位捐血者獲贈價格高的黑蒜頭，感到吃驚，笑著說回家煮頓黑蒜頭雞全家進補，沒想到「一人捐血全家補」。