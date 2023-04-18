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雲林蔡秋桐文學館揭幕 偏村文學小世界特別有感

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
蔡秋桐文學館今天在元長鄉信義國小「讀冊館」的二樓創立，其兒子蔡甫五感謝各界的用心。記者蔡維斌／攝影
蔡秋桐文學館今天在元長鄉信義國小「讀冊館」的二樓創立，其兒子蔡甫五感謝各界的用心。記者蔡維斌／攝影

為紀念知名台灣本土作家蔡秋桐，其故鄉元長鄉五塊村信義國小設立「蔡秋桐文學館」並選擇今天他123歲冥誕揭幕，文壇人士共襄盛舉，展館陳列蔡秋桐生前作品和經歷，由於蔡是信義國小創校功臣，學校也校訂「漫話秋桐」課程，今天同步演出或朗誦詩文，文學芬芳滿校園。

蔡秋桐1900出生於雲林元長鄉五塊村，從小熱愛文學，日治時期曾任保正，故有「保正作家」之稱，戰後曾任元長首任鄉長，並當選台南州第1屆參議員，是早年台灣知名的台語文學作家、詩人、政治人物。

其創作以小說為主，也有新詩、漢詩、歌謠等均貼近現實人生也具強烈本土色彩，曾創辦漢文書房，後來曾因案入獄，出獄後不再過問政治，文學創作也告停頓，直至1984逝世。他致力於地方教育，民國47年捐地興辦信義國小，但隨時空轉移，許多人不知元長偏村曾出了一位地方文豪。

同樣熱愛文學的縣議員林文彬奔走下，獲雲林縣府支持在信義國小的「讀冊館」，創設「蔡秋桐文學館」，並選擇蔡秋桐今天123歲冥誕生日揭幕開館，蔡秋桐兒子蔡甫五、副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、縣議員蔡明水、林文彬、校長史利明等共同主持，台灣文學館副館長蕭淑亞及多位文壇人士也共襄盛舉。

謝淑亞表示，期待透過蔡秋桐作品集出版及文學館創立，讓孩子穿越時空一窺故鄉的人事，為地方播下文學種子。蕭淑亞也說，2月才出席蔡秋桐新書發表，今天再度參加文學館啟用，可見雲林對文學推動的用心，歡迎「蔡秋桐文學館」加入台灣文學館行列。王甫五也感謝大家成立文學館可供留念。

史利明說，文學館除陳列蔡秋桐作品和史料，也設文學廣場、文學意象牆、入口景觀牆、小秋桐展演台及詩詞藝廊道，適合拍照打卡，歡迎一起來探索文學世界之美。

信義國小學生導覽介紹蔡秋桐的生平創作，一窺地方文學之美。記者蔡維斌／攝影
信義國小學生導覽介紹蔡秋桐的生平創作，一窺地方文學之美。記者蔡維斌／攝影

紀念本土文學作家蔡秋桐，元長鄉信義國小設立蔡秋桐文學館，選擇在蔡秋桐今天冥誕揭幕。記者蔡維斌／攝影
紀念本土文學作家蔡秋桐，元長鄉信義國小設立蔡秋桐文學館，選擇在蔡秋桐今天冥誕揭幕。記者蔡維斌／攝影

蔡秋桐作品以描寫現實人生為多，深具本土文學色彩。記者蔡維斌／攝影
蔡秋桐作品以描寫現實人生為多，深具本土文學色彩。記者蔡維斌／攝影

出身於雲林縣元長鄉五塊村的蔡秋桐年輕時，熱愛文學並參與政治，是早年知名的鄉土作家。記者蔡維斌／攝影
出身於雲林縣元長鄉五塊村的蔡秋桐年輕時，熱愛文學並參與政治，是早年知名的鄉土作家。記者蔡維斌／攝影

議員 雲林 謝淑亞

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