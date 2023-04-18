搶便宜玩台南 黃偉哲：平日住宿消費滿6千、住1晚送1晚

為搶攻普發現金商機、吸引更多遊客體驗台南的美好，市長黃偉哲在記者會公布各項優惠方案，邀請國人來台南旅宿平日消費滿6000元，買1晚就送1晚，憑住宿收據或發票，前往3大風景區還有機會享受免費入園優惠，已有50家旅館及民宿響應加入「搶現金」行列。即時起至6月 30日要把握會

市長黃偉哲表示，這幾年台南觀光旅遊業發展成績斐然，住1晚送1晚不是生意不好要促銷，是「好，還要更好」。全民共享經濟成果普發現金6000元自4月6日開始發放以來，全台已有超過1600萬人領取，希望民眾可以善用這筆錢來台南觀光，刺激消費也豐富生活。

觀旅局代理局長林國華表示，台南市政府以擴大商機、提升觀光效益為原則，持續爭取國人來台南旅遊，目前已有50家旅宿業推出優惠方案，將以團體戰方式邀請國人來台南，平日旅宿消費滿6000元，住1晚就加送1晚。

另外，觀光旅遊局也加碼，協調柳營尖山埤渡假村、頑皮世界及虎頭埤風景區，針對旅宿消費滿6000元的旅客提供限量各600位免費入園優惠，3大風景區門票價值710元，免費入園活動延長到8月31日。

根據交通部觀光局最新統計資料，台南市旅宿業發展璀璨，去年觀光旅館業住用率贏得六都第一，旅宿家數達803家，也在六都獨佔鰲頭；台南即將迎接2024台灣燈會及台南400，觀光前景更是備受期，觀旅局號召觀光產業打團體戰，消費者也要盡快訂房，規畫出遊台南的行程 。

鄰近台南火車站的禧榕軒大飯店推出「府城兩日6000超值翻天」方案，平日入住經典客房不僅買1晚送1晚只要6000元，還能升等經典行政客房，並可依房型人數獲贈迎賓飲料及限量蘭都護手霜，並可使用健身房及最熱門的頂樓花園泳池。