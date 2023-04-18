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不信邪但信這 台南清明以功代金創新高182萬助弱勢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局在清明期間推「以功代金」公益活動，今年善款超過182萬元。圖／南市環保局提供
台南市環保局在清明期間推「以功代金」公益活動，今年善款超過182萬元。圖／南市環保局提供

台南市環保局提倡環保祭祀，在清明期間推「以功代金」公益活動，鼓勵民眾將購買紙錢的費用轉做公益並累積功德，統計3月18至4月5日在29座公私立納骨塔設攤宣導，共2700人次響應，善款超過182萬元，創下新高金額，超商以功代金捐款也達5.9萬元，同樣是歷年新高。

環保局表示，之前不少民眾反映，年節期間到納骨塔祭祖，至社福攤位想要支持以功代金，身上卻無攜帶現金而感到可惜。為順應國人消費趨勢，去年輔導9家社福建置線上刷卡管道後，今年清明期間3家社福團體更增加行動支付(LINE-PAY)，方便民眾參與以功代金，未來將續擴大推動，提供民眾更多元及便利的管道。

市長黃偉哲感謝市民及各界的積極配合，打造民俗傳統與環境保護兼容的大台南。他說，台南市提倡環保祭祀，市府團隊致力推動以功代金、紙錢集中燒、環保禮砲車等配套祭祀政策，以達到保障民眾信仰同時兼顧市民健康的目的。

環保局長許仁澤表示，南市推行「納骨塔紙錢集中燒」政策多年，不過今年擴大從清明前兩周辦理，統計由3月18日至清明節結束，集中載運量352噸，是歷年清明的最大量。

環保局提醒，紙錢集中燒是過度時期的權宜作法，最終目標希望能達到誠心祭拜、零汙染，希望市民朋友能循序漸進力行紙錢減量，或響應以功代金累積福報做功德、保護環境造福後世子孫。

台南 公益活動 清明節

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