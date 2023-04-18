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嘉義岑海里去年「沉海裡」 居民盼抽水站加速完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣有250座抽水站、512座水門，以及228台移動式抽水機，提升抽排量能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣有250座抽水站、512座水門，以及228台移動式抽水機，提升抽排量能。記者黃于凡／攝影

梅雨、颱風季將來臨，嘉義縣沿海地層下陷，布袋鎮岑海里去年暴雨淹水，被民眾戲稱「沉海裡」，為避免災情重演，里長翁億頴盼加速修建老舊抽水站；縣府水利處表示，岑海里2座抽水站老舊需整修，1座預計明年4月完工，1座仍在爭取經費，會增加移動式抽水機，提升抽排量能。

岑海里里長翁億頴說，岑海里位於布袋鎮西邊海埔新生地，海拔近乎為0公尺，去年4月暴雨淹水災情慘重，平均積水達22公分，既有2座抽水站設備老舊，都已使用逾20年，其中1座重做仍未完工，盼加速在雨季前完成，今年已先整備6台臨時抽水機，希望數量再增加。

縣府水利處表示，岑海里有2座抽水站，1座在高跟鞋教堂旁，1座在布袋魚市場旁，都已老舊有整修需求，高跟鞋教堂旁抽水站正在施工，預計明年4月完工，布袋魚市場旁抽水站仍在爭取經費，會視需求增加移動式抽水機，提升抽排量能，避免淹水災害重演。

縣長翁章梁今到布袋鎮內田抽水站滯洪池參加防汛演習時說，台灣面臨極端氣候，瞬間大量降雨，超出水利設施負荷，因此防災演練很重要，各單位通力合作效率，能決定災害程度大小，5月起將陸續有颱風、強降雨，希望碰到災害來臨，能以「反射」方式解決問題，將災害程度降到最低。

縣府水利處指出，嘉義縣有250座抽水站、512座水門、都能正常運作，也整備228台移動式抽水機，補強抽水站不足能量，加速低窪地區抽排；23座滯洪池都已排至最低水位，可增加滯洪空間1500萬立方公尺，相當於600台移動式抽水機的抽水量。

嘉義縣長翁章梁今天到內田抽水站參加防汛演習，籲以「反射」迅速救災，減低災害程度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天到內田抽水站參加防汛演習，籲以「反射」迅速救災，減低災害程度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天到內田抽水站參加防汛演習，籲以「反射」迅速救災，減低災害程度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天到內田抽水站參加防汛演習，籲以「反射」迅速救災，減低災害程度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣有250座抽水站、512座水門，以及228台移動式抽水機，提升抽排量能。記者黃于凡／攝影
嘉義縣有250座抽水站、512座水門，以及228台移動式抽水機，提升抽排量能。記者黃于凡／攝影

高跟鞋教堂 嘉義 地層下陷

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