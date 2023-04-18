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地層下陷、防洪大不易 雲林縣赴荷蘭取經

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）率考察團至荷蘭國際水利環境工程學院進行雙邊座談。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左二）率考察團至荷蘭國際水利環境工程學院進行雙邊座談。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府歐洲考察團昨天到荷蘭進行水利考察，與荷蘭國際水利環境工程學院進行雙邊座談，就雲林縣地層下陷防治策略、因應氣候變遷防洪措施、工程減碳及焚化再生粒料運用等議題進行經驗交流。

荷蘭基礎建設及水資源管理部水利管理局防洪計畫負責人Richard Jorissen分享荷蘭的防洪策略，包括早期因應發生洪水進行保護，到後來考慮風險概念設計，到進行採多重防護的方式，透過第一層整合防洪措施、到第二層韌性的空間規畫，以及第三層的有效風險管理的各種作為。

台夫特理工大學Chris Zevenbergen教授也針對水資源問題做說明，荷蘭過去較少遭遇缺水問題，但過去兩年也開始有嚴重乾旱事件產生，要由上而下的透過管制作為進行，或是有下而上的提供刺激誘因，其間優劣，荷蘭仍持續思考中。

張麗善表示，荷蘭與雲林同為地層下陷地區，面臨同樣困境，荷蘭在推動地層下陷防治與水資源回收再利用層面，以及對於水安全與水環境的重視，具有前瞻眼光及獨到作法，值得雲林借鏡。雲林治水的重要課題為如何充分調蓄地面水源及適時涵養地下水，來減緩地層下陷，未來將透過滯洪補注入滲的思維貫徹在河川治理及國土復育的工作上。

李鴻源教授建議雲林可以參考荷蘭還地於河，但又兼顧環境的作法，也提醒到如何兼顧社會經濟面的影響，荷蘭為了執行相關計畫，花了數年與民眾溝通，台灣應該也有相同願景，進行國土規畫改造。

雲林縣府水利處長許宏博強調，地下水環境保育一直是雲林重要課題，從濁水溪河槽補注到砂樁工法加強補注，期望透過補注地下水方式，涵養地下水資源、減緩地層下陷。

荷蘭基礎建設及水資源管理部水利管理局防洪計畫負責人Richard Jorissen就荷蘭目前進行的防洪策略進行分享。圖／雲林縣政府提供
荷蘭基礎建設及水資源管理部水利管理局防洪計畫負責人Richard Jorissen就荷蘭目前進行的防洪策略進行分享。圖／雲林縣政府提供

地層下陷

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