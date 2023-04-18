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乾旱影響咖啡受損 農委會宣布現金救助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣草嶺地區咖啡受乾旱影響，逾半果實出現「胎死腹中」災情，縣府會同相關單位現勘後，發函農委會建議現金救助，農委會於17日公告救助，符合申請者每公頃可獲5萬5千元救助金，農民可向當地公所申報。圖／雲林縣政府提供
雲林縣草嶺地區咖啡受乾旱影響，逾半果實出現「胎死腹中」災情，縣府會同相關單位現勘後，發函農委會建議現金救助，農委會於17日公告救助，符合申請者每公頃可獲5萬5千元救助金，農民可向當地公所申報。圖／雲林縣政府提供

雲林縣草嶺地區咖啡受乾旱影響，逾半果實出現「胎死腹中」災情，縣府會同相關單位現勘後，發函農委會建議現金救助，農委會於17日公告救助，符合申請者每公頃可獲5萬5千元救助金，農民可向當地公所申報。

縣府本月接獲古坑咖啡農反映收成率不到二成，損失嚴重，副縣長謝淑亞4月12日會同農糧署、茶葉改良場、古坑鄉公所等單位現勘，發現咖啡確實受災嚴重，立即發函農委會建議現金救助，農委會17日公告救助。

雲林縣政府農業處表示，雲林地區約有60公頃咖啡田，其中古坑地區就有56公頃，這次受旱災影響面積約12.5公頃，現勘發現咖啡果實外表看起來相當漂亮，但打開後果仁嚴重受損，且幾乎整個草嶺地區的咖啡果都出現同樣災情，可能都是乾旱造成延遲性傷害。

雲林縣種植咖啡的農友，如有受損達20%以上，務必於4月18日至4月27日期間到土地所在地公所辦理申報。

雲林縣草嶺地區咖啡受乾旱影響，逾半果實出現「胎死腹中」災情，縣府會同相關單位現勘後，發函農委會建議現金救助，農委會於17日公告救助，符合申請者每公頃可獲5萬5千元救助金，農民可向當地公所申報。圖／雲林縣政府提供
雲林縣草嶺地區咖啡受乾旱影響，逾半果實出現「胎死腹中」災情，縣府會同相關單位現勘後，發函農委會建議現金救助，農委會於17日公告救助，符合申請者每公頃可獲5萬5千元救助金，農民可向當地公所申報。圖／雲林縣政府提供

咖啡 農委會 雲林

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