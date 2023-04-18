南市百大青農推友善耕作認養幸福田 揪企業ESG專案合作

曾獲選百大青農的台南學甲劉震鋐夫婦創立幸福良食，推出認養幸福田，昨與企業ESG專案合作，為在地雜糧農業永續轉型開路，希望一起打造友善農業。

劉震鋐夫婦返鄉務農，在學甲一帶導入科技管理與大型農機作業行之有年，並配合平均超過70歲農友組成「千歲團」經驗傳承，為農村注入新活力，開啟青銀共農加乘農企合作。

劉震鋐夫婦日前推出「認養一分幸福田」計畫，希望結合企業ESG專案合作，獲得東生華製藥總經理楊思源率先響應，幸福良食將計畫案中收成的黑豆，供應東生華製藥佳節禮盒，也將捐贈部份給社福單位。

劉震鋐夫婦說明，台灣進口黑豆達9成以上，運輸過程產生許多碳排放汙染，幸福良食啟動企業「認養一分幸福田」計畫，由東生華製藥領頭，從認同計畫理念為開端，著手土地整理為第一步，讓企業員工體會透過青銀共農模式，除協助解決農村人口老化以及農田廢耕問題。也能持續推動友善耕作永續生產模式及產銷履歷透明化溯源的產品，打破舊有農田契作商業模式，透過「認養一分幸福田」計畫帶動地方創生，讓企業帶領支持國產黑豆及雜糧農作，希望鼓勵更多青年返鄉從農。

台南市政府農業局長李建裕、農糧署南區分署長羅正宗、國發會企業投入地方創生計畫主持人劉誥洋等人昨也到場力挺，眾人說，