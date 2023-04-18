全台唯一未開通山區聯絡道 阿里山鄒族盼政府完成拚圖
交通部全國山地連貫道路計畫，因賀伯颱風重創山區停擺，嘉義縣阿里山鄉里美聯絡道成遺珠之憾，是全台唯一未開通的山區聯絡道，里佳村到山美村原6公里路程，村民被迫改道逾50公里，盼修復促進交通、觀光發展，縣府今指出，該處為地質敏感區，受限很多，已以防災道路向原民會爭取興建。
里佳村長安高德說，里美道路是里佳村和山美村的部落聯絡道，當年只修築約4公里，就因賀伯颱風重創山區而停擺，是全台唯一未開通的山地連貫道路，目前只有縣道169線能出入里佳村，颱風季節將至，八八風災曾讓里佳與外界隔絕數月，若不幸再發生坍塌，全村對外交通將完全中斷。
里佳部落會議主席方朝讚說，族人一直希望打通里美道路，從里佳村越過曾文溪上游分支的溪谷，直達鄰近的山美村，再經大埔鄉下到平地，可縮短將近50公里路程，希望政府把最後一塊拼圖完成，助交通、觀光及產業發展，增加年輕人返鄉意願，傳承原民傳統文化。
建設處長郭良江說，里佳村目前只有一條聯外道路，村民出入都從縣道169線，里佳村到山美約6公里，但實際道路需由縣道169線接阿里山公路，再走縣道129線，路程逾50公里，增加9倍路程，若打通2村連接道路，對當地村民交通及觀光發展會有很大助益。
郭良江也說，里美聯絡道穿越地質敏感帶，還會經過曾文水庫集水區，以及野生動物保護區等，受到許多限制，且地形險峻，機具無法進場測量、鑽探因缺乏數據，不符合企業規定，承包廠商無法施作，以減作結案；已向原民會爭取防災道路，道路等級較低，盼解決部落通聯問題。
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