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千餘坪綠能儲電場將進駐 南市新營百餘人怒吼地點不當

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新營中營里長蔡牧謙表示，居民不是反對綠能，是反對地點不當。記者謝進盛／攝影
新營中營里長蔡牧謙表示，居民不是反對綠能，是反對地點不當。記者謝進盛／攝影

有北部業者相中綠能商機，擬在台南市新營區中營里設置儲電場，因鄰近工廠、安養院，地方聞訊一片譁然，除日前已懸掛抗議布條，今早百餘人更聚集，強調不反對綠能，但地點不當，若業者不另覓適當地點，將抗爭到底。

據知，設置儲電場不須環評，但市府經發局日前會勘，發現現場原為貨運使用尚未註銷，與現有申請儲電場使用重疊，因依法不合，已暫時退回業者申請案，後續發展地方持續關注中。

該業者在新營區中營里東山三路的儲電場預定地，目前閒置中預計下月完成整地，地點緊鄰中營里辦公處及里民重要活動場所，居民聞訊驚恐，日來在地方發酵，中營里長蔡牧謙向市議員李宗翰等人陳情聲援，上午號召鄉親表達反對決心。

包括立委賴惠員、市議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿及曾參選市議員的姚正玉等人都到場聲援鄉親，蔡牧謙更以國內外發生儲能場火災搶救難度高案例說明，居民們不是反對綠能，但攸關居民生命財產安全，儲電場僅由遠端控制，現場無人員管理，社區無法承受此災難發生。

他指出，周邊50至80公尺有1900多坪木材廠房及緊鄰四家安養院約520名老人與工作人員，且正對塑膠製品工廠，附近更有多家食品廠房與儲貨倉庫，設儲電場地點真的不適合，業者若強渡關山，地方一定抗爭到底。

擬進駐的儲電場逾千坪，門前被懸掛白色抗議布條。記者謝進盛／攝影
擬進駐的儲電場逾千坪，門前被懸掛白色抗議布條。記者謝進盛／攝影
逾千餘坪綠能儲電場將進駐， 南市新營中營里百餘人今聚集，怒吼地點不當要求撤銷申請案。記者謝進盛／攝影
逾千餘坪綠能儲電場將進駐， 南市新營中營里百餘人今聚集，怒吼地點不當要求撤銷申請案。記者謝進盛／攝影
逾千餘坪綠能儲電場將進駐， 南市新營中營里百餘人今聚集，怒吼地點不當要求撤銷申請案。記者謝進盛／攝影
逾千餘坪綠能儲電場將進駐， 南市新營中營里百餘人今聚集，怒吼地點不當要求撤銷申請案。記者謝進盛／攝影

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