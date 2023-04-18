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家樂福民族店4月底將成立 還有餐廳等進駐
家樂福即將於嘉義市民族路成立第4間超市，占地820平方公尺，屆時不止有超市，而且將有餐廳、鞋類及剪髮品牌進駐，有別於傳統超市，將給予更貼心的服務。公司透露民族店預計本月底前成立，開幕期間嘉義4家超市、2家量販店同慶，推出各項優惠。
一度傳出因租約到期將於今年2月結束營業的嘉義市家樂福北門店，令許多嘉義人在社群媒體留言或到北門店表達不捨，上月底家樂福宣布北門店將繼續營業；籌備已久的民族店超市也在民族路金財神大樓掛上看板，令人期待超市開幕日期。
向家樂福公司查證，公司表示，還在最後確認開幕的日期，應是4月底前，民族店面積820平方公尺，除了超市本身，也引進4家餐廳、鞋類及剪髮品牌進駐商場，開幕期間嘉義4家超市、2家量販店同慶，推出各項優惠。
目前得知會進駐的餐廳有石二鍋、福勝亭，還有鞋全家福、DNA百元快剪等。
民族店經營模式，除了傳統超市外，還有餐廳、鞋類百貨、剪髮等服務，有別於其他分店，將帶來更多元的消費族群。
台灣家樂福自第一家分店於1989年在高雄市開幕營業後，已在台灣深耕35年，目前在嘉義市有嘉義店、北門店2家量販店及3家超市仁愛店、新榮店與德明店。
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