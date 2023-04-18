快訊

巴西外交官之死 羅智強、應曉薇陪家屬捧遺照 告老長官加重誹謗

唱國歌、讀國父遺囑 郭台銘曝參選總統進度：給我30天說清楚

阿雅9年前嫁西藏轉世仁波切　卸下明星光環成「禪學講師」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾文水庫蓄水快跌破10% 南市未達節水大戶已鉛封359家

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局與水公司針對未達到節水目標用水大戶，進行鉛封水表。資料照片／取自台南市政府網站
台南市經發局與水公司針對未達到節水目標用水大戶，進行鉛封水表。資料照片／取自台南市政府網站

南部水情嚴峻，目前台南地區水情燈號為橙燈，對每月1千度以上的用水大戶，以節水百分之10為目標，為提前部署降低早象衝擊，防旱作業至關重要，為延長水庫供水期程，依據台水公司抄錶，台南市已針對非工業用水大戶未遵守節水10%鉛封359家，呼籲民眾有水當思無水之苦，一起將節水行動融入日常。

依據最新水庫水情，截至今日曾文水庫有效蓄水率僅10.76% ，蓄水量5455萬立方公尺，烏山頭水庫蓄水率46.78% ，蓄水量3705萬立方公尺，南化水庫有效蓄水率僅27.49% ，蓄水量2460萬立方公尺，呼籲民眾要多節水切勿浪費。

市府表示，台南及高雄(自3月30日起轉橙燈)地區為減量供水橙燈，針對1000度以上用水大戶減供10%至20%，同時對於節水未達10%工業用水戶進行水表鉛封，以強化產業自主節水，尚不影響民生用水。

另旱災中央災害應變中心宣布台南及高雄等橙燈減量供水地區，自4月20日起每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率由10%提升至15%，工業用水戶仍以節水百分之10為目標，希望能進一步加大節水力道。

經發局長林榮川表示，南市與中央攜手佈置6台移動式RO機組，並於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水，如水質符合標準，估計善化每日約可供水1600立方公尺、歸仁則為400立方公尺。另樹谷園區及永康科園區RO機業安裝完成並產水，19口抗旱井供應工業次級用水，每天可出水3萬立方公尺，請廠商可多加利用=.

經發局強調，持續以多省水、多找水及多調水，減低旱情對民生產業衝擊，面對劇烈氣候變遷的旱象，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，共同抗旱節水。

台南 抗旱 曾文水庫

延伸閱讀

水荒未解！高市學校游泳池20日暫停開放 游泳課喊停

台中水情轉「黃燈」 盧秀燕：春雨偏少呼籲節水

曾文水庫旱季清淤 國軍：進度超前！清出8萬7360立方公尺

曾文烏山頭蓄水跌破1億噸 中旬面臨蓄水率1成保衛戰

相關新聞

全台唯一未開通山區聯絡道 阿里山鄒族盼政府完成拚圖

交通部全國山地連貫道路計畫，因賀伯颱風重創山區停擺，嘉義縣阿里山鄉里美聯絡道成遺珠之憾，是全台唯一未開通的山區聯絡道，里...

千餘坪綠能儲電場將進駐 南市新營百餘人怒吼地點不當

有北部業者相中綠能商機，擬在台南市新營區中營里設置儲電場，因鄰近工廠、安養院，地方聞訊一片譁然，除日前已懸掛抗議布條，今...

家樂福民族店4月底將成立 還有餐廳等進駐

家樂福即將於嘉義市民族路成立第4間超市，占地820平方公尺，屆時不止有超市，而且將有餐廳、鞋類及剪髮品牌進駐，有別於傳統...

曾文水庫蓄水快跌破10% 南市未達節水大戶已鉛封359家

南部水情嚴峻，目前台南地區水情燈號為橙燈，對每月1千度以上的用水大戶，以節水百分之10為目標，為提前部署降低早象衝擊，防...

嘉義市小一新生報到 少子化新生人數略減班級數逆勢增加4班

嘉義市112學年度國小一年級新生14、15日，完成報到登記，新生2321人較去年2391人減少70人，教育處統計報到人數...

嘉義火車站古蹟改造三部曲月底完工 華麗轉身迎客

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵攜手嘉義市政府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後一部「光環境改善工程」，預計本月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦