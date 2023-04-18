曾文水庫蓄水快跌破10% 南市未達節水大戶已鉛封359家

南部水情嚴峻，目前台南地區水情燈號為橙燈，對每月1千度以上的用水大戶，以節水百分之10為目標，為提前部署降低早象衝擊，防旱作業至關重要，為延長水庫供水期程，依據台水公司抄錶，台南市已針對非工業用水大戶未遵守節水10%鉛封359家，呼籲民眾有水當思無水之苦，一起將節水行動融入日常。

依據最新水庫水情，截至今日曾文水庫有效蓄水率僅10.76% ，蓄水量5455萬立方公尺，烏山頭水庫蓄水率46.78% ，蓄水量3705萬立方公尺，南化水庫有效蓄水率僅27.49% ，蓄水量2460萬立方公尺，呼籲民眾要多節水切勿浪費。

市府表示，台南及高雄(自3月30日起轉橙燈)地區為減量供水橙燈，針對1000度以上用水大戶減供10%至20%，同時對於節水未達10%工業用水戶進行水表鉛封，以強化產業自主節水，尚不影響民生用水。

另旱災中央災害應變中心宣布台南及高雄等橙燈減量供水地區，自4月20日起每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率由10%提升至15%，工業用水戶仍以節水百分之10為目標，希望能進一步加大節水力道。

經發局長林榮川表示，南市與中央攜手佈置6台移動式RO機組，並於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水，如水質符合標準，估計善化每日約可供水1600立方公尺、歸仁則為400立方公尺。另樹谷園區及永康科園區RO機業安裝完成並產水，19口抗旱井供應工業次級用水，每天可出水3萬立方公尺，請廠商可多加利用=.

經發局強調，持續以多省水、多找水及多調水，減低旱情對民生產業衝擊，面對劇烈氣候變遷的旱象，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，共同抗旱節水。