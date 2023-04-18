嘉義市小一新生報到 少子化新生人數略減班級數逆勢增加4班

嘉義市112學年度國小一年級新生14、15日，完成報到登記，新生2321人較去年2391人減少70人，教育處統計報到人數2144人，共91班，相較今年六年級畢業班87班，112學年度新生班級數逆勢增加4班，降低少子化衝擊。

教育處長林立生說，市長黃敏惠重視教育，為提高教學品質，因應少子化問題，108學年度就逐年調降每班新生人數，國小25人、國中27人編班，讓教師可以充分關注每位學生學習需求。

今年嘉市新生入學，雖也受少子化影響，但班級數逆勢成長，顯示嘉義市教育團隊努力辦學成績，受到家長肯定，不僅願意讓孩子留在嘉義市念書，也吸引其他外縣市學童來嘉市就學，將少子化影響降到最低。

市政府為新生準備迎新禮「靜電式白板膜」，環保、無毒、不反光，板面跟背膠可重複使用，讓孩子們能隨時做筆記、圖畫創作。