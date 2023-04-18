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嘉義火車站古蹟改造三部曲月底完工 華麗轉身迎客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台鐵攜手嘉義市政府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後一部「光環境改善工程」，預計本月底完工。記者魯永明／攝影
台鐵攜手嘉義市政府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後一部「光環境改善工程」，預計本月底完工。記者魯永明／攝影

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵攜手嘉義市政府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後一部「光環境改善工程」，預計本月底完工，以暖色光影溫暖遊子心，延伸遮風避雨步行與接送空間，提升人本空間及景觀環境，台鐵下周大改點，光環境改善工程完工，華麗轉身迎客。

嘉義火車站是嘉市門面，單日進出約2萬人，是雲嘉南交流匯集交通樞紐，市長黃敏惠任內啟動改造，經前市長涂醒哲及黃敏惠當選第三任，持續進行，先完成站前廣場美化改造，去年台鐵以減法美學，簡化及拆除車站內外繁複物件，回復古樸及美麗的古蹟立面。

市府爭取營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助，進行站前光環境改善規畫設計，去年6月啟動改造，補助800萬元加自籌800萬元，合計1600萬元，整合廣場界面景觀，優先雨遮動線，延伸遮風避雨步行與接送空間，讓市民旅客享有人本優化城市空間。

市府交通處說，原火車站前風雨走廊太陽能板被批妨礙觀瞻，協調後拆除，光環境改善工程接近尾聲，月底完工，採暖色系間接光源，避免刺眼，點亮火車站低調優雅古蹟，與一旁市立美術館相互呼應，讓城市的美從市中心點向外發散。

台鐵改造第一階段透過簡化、拆除整合，將車站內外較繁複物件拆卸，第二階段候車大廳改造，保留車站門窗、天花、牆面、地磚等，強化空間向度，將服務性設施整合集中，改善燈帶下方售票及車站服務等資訊，服務更便民。

嘉義火車站創建於1896年，是台鐵縱貫線上第一個出現鋼筋混凝土構造車站，車站外觀或內裝可以看到部分象徵西洋歷史樣式的裝飾元素，歷經127年歲月，透過減法美學，重新找回原始風貌。

台鐵透過減法美學，重新找回嘉義火車站原始風貌。記者魯永明／攝影
台鐵透過減法美學，重新找回嘉義火車站原始風貌。記者魯永明／攝影
台鐵攜手嘉義市政府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後一部「光環境改善工程」，預計本月底完工。記者魯永明／攝影
台鐵攜手嘉義市政府改造古蹟嘉義火車站，改造三部曲最後一部「光環境改善工程」，預計本月底完工。記者魯永明／攝影

火車站 嘉義 台鐵

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