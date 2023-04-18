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家樂福超市進駐嘉義市金財神大樓 居民樂見帶動人潮商機

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
位在嘉義市鬧區的金財神大樓拉皮完成，成為首例自主都更案，家樂福超市民族店進駐26日開幕，周邊商家居民樂見帶來商機人潮。 記者魯永明／攝影
位在嘉義市鬧區的金財神大樓拉皮完成，成為首例自主都更案，家樂福超市民族店進駐26日開幕，周邊商家居民樂見帶來商機人潮。 記者魯永明／攝影

位在嘉義市鬧區的金財神大樓，原是縣市分治前，由嘉縣府與民間合建的住商大樓，興建至今31年，因921及1022大地震，大樓外牆鋼筋裸沒落，5年前拉皮完成，成為首例自主都更案，逐漸恢復生機，家樂福超市民族店進駐26日開幕，周邊商家居民樂見帶來商機人潮。

統一集團入主家樂福，嘉義市家樂福超商陸續展店，金財神家樂福民族店是第四家，目前積極籌備開店、招募人才，業者說，家樂福超市民族店26日開幕，原先傳出家樂福賣場北門店因圖書館總館興建，遷移到北門，家樂福公告，北門店繼續承租營運，民族店超市26日開幕。

市府說，坐落民族路與西榮街的金財神大樓原是嘉縣府與民間合建，1992年建築完成，該處原有商場、電影院、溜冰場等，曾繁榮一時，後因921及1022大地震，大樓外牆鋼筋裸露、龜裂、磁磚剝落，原本商場、電影院相繼撤離沒落，嚴重影響公共安全及市容景觀。

市府透過長榮大學團隊輔導，協助金財神管理委員會申請整建維護規畫設計及耐震評估鑑定補助，土木技師公會鑑定無安全疑慮後，通過大樓自主都更案，營建署補助工程費1601萬元，占總費用29.5%，管委會自籌3825萬元，是嘉市首件自主都更示範案例，改善公共安全及市容景觀，帶動商業活動發展，增進住戶居住品質及財產安全。

大樓目前無公產權，基地面積5458平方公尺，建坪約15,800坪，規畫依現在使用功能，地下1樓及地上1到5樓、10樓做為商業使用，其餘是住家，2018年完成拉皮，進行招商，目前二樓有連鎖健身中心進駐，二樓又有家樂福超市，居民及周邊商家住戶，期待恢復往日榮景。

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