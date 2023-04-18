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幼兒園搶學生大戰開打 公幼護鐵飯碗動起來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南準公幼大增，公幼招生受影響，北區開元國小校門口旁新設一所準公共幼兒園，擺明搶學生。記者鄭惠仁／攝影
台南準公幼大增，公幼招生受影響，北區開元國小校門口旁新設一所準公共幼兒園，擺明搶學生。記者鄭惠仁／攝影

台南市公立幼兒園25日起登記，受少子化及準公幼大幅增加影響，去年普遍招生不足，眼看招生快到，各校都動起來發通知單、老師也主動拜託鄰居或親友子女來就讀。有校長說，有準公幼月收費降到1000多元搶學生，而開元國小、虎山實小旁都新設準公幼，擺明搶學生，讓學校壓力大。

台南市許多公幼往年都因登記就讀的人數多於名額，必須抽籤，沒抽到籤只能選擇到離家較遠，仍有缺額的公幼，或是就近到私幼就讀，但隨著準公幼的大幅增加，去年多數公幼都沒招滿，而且缺額多，引發公幼教師擔心因園生數不足而減班，發生教師超額的危機，要求降低師生比。

教育局分析認為，去年公幼普遍招生不足，可能與疫情影響，沒送幼兒園的人數增多，以及準公幼收費便宜，每月僅多公幼1千元，以及準公幼課後留園時間較具彈性，且有才藝課程，滿足雙薪家庭需求有關，因此要求從下年度起公幼課後留園到下午6點，並鼓勵創新課程，吸引孩子就讀。

南市公幼25日起登記，過去老師大都是被動因應，反正是鐵飯碗，家長來登記就好，不在意人多或人少，但有了招生不足引發可能減班的危機，連日來幼兒園老師都動起來，拜託鄰居或親友子女的孩子來就讀。有校長說，面對準公幼的競爭，不動起來就會被淘汰。

最近北區開元國小旁新設一家準公幼，目前正進行內部整修與環境整理，仁德區虎山實小旁也新增一家建築具特色的準公幼，擺明迎戰兩校的附屬幼兒園，開元國小校長李添旺說，去年該校附幼就沒招滿，旁邊又增加一所私幼，當然會有壓力，只能加緊招生及強化課程。

有校長說，準公幼月收費2千元，公幼是1千元，但競爭下，已有準公幼收費1千多元，明顯用壓低收費來搶學生，也讓幼兒園市場的競爭更為激烈。

台南準公幼大增，公幼招生受影響，仁德區虎山實小前面就新設一所準公共幼兒園，擺明搶學生。記者鄭惠仁／攝影
台南準公幼大增，公幼招生受影響，仁德區虎山實小前面就新設一所準公共幼兒園，擺明搶學生。記者鄭惠仁／攝影

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