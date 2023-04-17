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義昌公園架圍籬將施作停車場 完工後可望提供147車位

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
公園旁的大榕樹，也在工區外，不會受到影響。記者李宗祐／攝影
公園旁的大榕樹，也在工區外，不會受到影響。記者李宗祐／攝影

嘉義市義昌公園近來周邊架起圍籬，但是民眾仍能自由進出公園。嘉義市交通處表示，義昌公園將進行地下停車場工程，圍籬是前期作業，廠商進駐施工後，將確實封圍施工。完工後是2層地下停車場，提供147車位，疏解鬧區停車需求。

近來義昌公園貼起告示，將周邊架起圍籬，不過，習慣來這裡運動的民眾仍自由進出，有民眾不知道為什麼架圍籬？其實在去年11月間市府即已在這裡舉行過停車場工程啟動儀式，圍籬是工程進行的先期作業。只不過，時間拖得有些長，讓民眾有些遺忘。

位於嘉義市民生北路、延平街、蘭井街、西榮路間的義昌公園，因鄰近鬧區，每到假日車位難求，市府設計於公園開挖地下2層停車場，卻因原物料上漲、缺工等因素造成工程多次流標，2021年嘉義市政府二度追加預算，由原先1.87億增加至2.47億後終於順利招標完成。

市府交通處表示，義昌公園日後不僅僅是提供地下停車空間，也考慮到公園運動民眾需求而增設公廁，地面層更結合了更新科技的綠能，地面採用如同海綿一樣的環保透水磚，經由吸收水分進入本工程筏式基礎之水撲滿，讓雨水能夠儲存回收噴灌再利用，不僅讓附近的排水更順暢，也能夠達到環保綠能的目的。

工程地下停車場有2層，工期為570日曆天，完工後預計可提供147席汽車停車位，未來將招商委外營運，並依本市公有停車場收費標準，可望紓緩周遭停車需求。

地下二樓停車場設計圖。圖／嘉義市政府提供
地下二樓停車場設計圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市義昌公園架起圍籬將進行地下停車場施作工程，仍有民眾進出公園。記者李宗祐／攝影
嘉義市義昌公園架起圍籬將進行地下停車場施作工程，仍有民眾進出公園。記者李宗祐／攝影
地下一樓停車場設計圖。圖／嘉義市政府提供
地下一樓停車場設計圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市義昌公園架起圍籬將進行地下停車場施作工程，仍有民眾進出公園。記者李宗祐／攝影
嘉義市義昌公園架起圍籬將進行地下停車場施作工程，仍有民眾進出公園。記者李宗祐／攝影
嘉義市義昌公園架起圍籬將進行地下停車場施作工程。記者李宗祐／攝影
嘉義市義昌公園架起圍籬將進行地下停車場施作工程。記者李宗祐／攝影
公園旁的萬善君廟，是屬於工區外，不會受到影響。記者李宗祐／攝影
公園旁的萬善君廟，是屬於工區外，不會受到影響。記者李宗祐／攝影
嘉義市義昌公園架起圍籬將進行地下停車場施作工程。記者李宗祐／攝影
嘉義市義昌公園架起圍籬將進行地下停車場施作工程。記者李宗祐／攝影
義昌公園全貌。圖／嘉義市政府提供
義昌公園全貌。圖／嘉義市政府提供

停車場 嘉義 運動

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