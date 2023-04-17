麥寮保安林延宕20多年難解編 轉型農業專區展露曙光

雲林縣麥寮保安林一直無法解編，甚至部分原耕戶被以竊占罪法辦，村民不滿，立委蘇治芬今天邀集農委會副主委杜文珍及各局處主管，移師麥寮與原耕戶對話，雖限於法令解編不易，但蘇治芬提出農業專區轉型計畫解套，這項「低碳農業及食農教育園區計畫」獲農委會支持，讓解編陳年老案露出曙光。

麥寮靠近濁水溪南岸的1833與1805兩筆土地於40年前劃為保安林地，面積535餘公頃，數十年來有數十戶原墾戶世代相傳從事農耕、畜牧及養殖，不料，近幾年有部分原耕戶被起訴判刑，甚至土地也遭收回，引起耕戶強烈不滿。

原墾戶多年來四處陳情，麥寮鄉公所也認為六輕開發後，保安林存在功能降低，為解決現有57占耕戶生計，提出低碳農業及食農教育發展園區計畫，希望保安林地能解編重新開發，同時也讓占墾戶取得合法承租權，一舉兩得。

立委蘇治芬今天邀請經濟委員會到麥寮實地與保安林原耕戶，就保安林存廢及農業專區的劃設和願景進行對話，保安林所在的三盛村長許智斌、中興村長許再發、新吉村長鐘錦翠及縣議員顏嘉葦、蔡永富、許留賓、前鄉長許忠富與大批原耕戶到場，表達對轉型「低碳農業專區」的支持。

蘇治芬表示，原耕戶世代耕作並不知土地是非法占用，因而產生官民之間衝突，甚至引發訴訟糾紛不斷，終非長遠之計，保安林地轉型的行政程序已啟動，林務局等單位應要停止訴訟，朝更多活化來思考，尤其農廢資源回收是當前重要政策，六輕附近許多防風林很適合開發農業生質能設施，如此一來，既可止訟化解官民紛爭，也讓地盡其利，實為大家共同努力的方向。

麥寮鄉長蔡長昆也指出，為讓被占耕約253公頃保安林能獲解編，多年來提出計畫但都遭退件，公所最近斥資兩百多萬元再提出低碳農業及食農教育發展園區計畫，規畫4項開發案，包括食農教育綠串珠（低碳教育）、青銀共耕麥原鄉（低碳農業）、林邊樂活新經濟（固碳造林）、海境體驗綠境趣（減碳推擴），希望該計畫能獲中央支持。

農委會副主委杜文珍對轉型計畫也表支持，她說，不論是食農教育、低碳政策、綠經濟、海經濟均符合國家淨零排放的政策方向值得支持。