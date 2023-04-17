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台南飲料店禁用塑膠杯最快10月上路 1年減少1億6千萬個

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局召開飲料店禁用塑膠飲料杯會議，預計最快10月上路。圖／南市環保局提供
台南市環保局召開飲料店禁用塑膠飲料杯會議，預計最快10月上路。圖／南市環保局提供

為配合環保署限塑政策，台南市環保局邀請飲料店業、餐飲業職業工會召開研商會，審慎制定南市塑膠飲料杯禁用日期，預計最快10月上路，環保局強調，事前一定會有宣導期，也呼籲店家積極配合。

環保署去年4月頒布「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，南市環保局即將公告函送相關業者6千多家(含飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超市)，搭配多方面宣導、店家現地輔導等，讓店家了解公告內容並提早因應規畫3大措施；內容包含去年7月起連鎖店家提供自備杯優惠、今年1月起連鎖速食店、超商擇門市提供循環杯租借服務、2024年底前各縣市飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。

為制定南市飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期，環保局4月召開2場次研商會，會中業者提出塑膠杯庫存如何處理、塑膠瓶罐是否為管制禁用對象、紙杯供應量是否充足等疑慮，環保局都一一回覆，會中業者多表示會配合辦理，但在正式實施日期確定後期盼市府單位應有政策宣導期，讓業者可以知悉因應。而針對非連鎖性飲料店業者，環保局會持續溝通協調，了解遭遇困難並提供輔導。

環保局指出，在國際減塑的趨勢下，塑膠飲料杯的禁用勢在必行，期許飲料店家、攤商一同配合，消費者也盡量自備可重覆使用的飲料杯，雙管齊下，降低一次用塑膠垃圾的廢棄量。

環保局長許仁澤表示，南市飲料店禁用塑膠一次用飲料杯正式實施後，預估每年可減少約1億6千萬個塑膠一次用飲料杯使用，新制上路前一定會有宣導期。

環保署 限塑 便利商店 速食 紙杯

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