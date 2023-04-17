台南小男孩等公車犯睏...「換3動作」靠柱子睡著 網喊心疼市府說話了

近日有台南民眾經過麻豆區中山路時，目睹一名男孩等公車時，因為站牌附近沒座位可以休息，只能坐在騎樓地面等待，等到最後還睡著了，過程中連換了三種動作，令民眾看了相當心疼，照片曝光後引發討論，台南市府也說話了。

有網友在臉書社團「麻豆人大集合」發文表示，他經過中山路時，看到一名小學生等公車等到犯睏，過程中換了三個動作，該名小學生因為站牌沒座位可以休息，只好盤腿坐在地面，後來乾脆側躺在騎樓，最後又改變動作，靠著一旁大柱子入睡。

該名網友全程目擊直呼，「第一次看到這樣等公車的」，其他人看到貼文也紛紛留言，「好心疼」、「可憐的孩子」。

根據ETtoday新聞雲報導，台南市交通局公運處長吳俁之表示，該名小學生等待的公車站點為「電姬戲院」，公運處將會和店家協調，看附近有沒有地方能設置坐椅，讓民眾等車更加舒適。同時表示，民眾可以透過站牌的智慧面板，查看公車何時到站、接駁班次等訊息，也能在手機下載「大台南公車」APP，查詢公車動態。