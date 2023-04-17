快訊

中壢民宅瓦斯氣爆！父母及7子女在屋內均受傷 包括1歲幼兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南小男孩等公車犯睏...「換3動作」靠柱子睡著 網喊心疼市府說話了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台南小學生等公車等到睡著，過程換了3個動作，讓網友看了很心疼。 圖／擷自臉書社團「麻豆人大集合」
一名台南小學生等公車等到睡著，過程換了3個動作，讓網友看了很心疼。 圖／擷自臉書社團「麻豆人大集合」

近日有台南民眾經過麻豆區中山路時，目睹一名男孩等公車時，因為站牌附近沒座位可以休息，只能坐在騎樓地面等待，等到最後還睡著了，過程中連換了三種動作，令民眾看了相當心疼，照片曝光後引發討論，台南市府也說話了。

有網友在臉書社團「麻豆人大集合」發文表示，他經過中山路時，看到一名小學生等公車等到犯睏，過程中換了三個動作，該名小學生因為站牌沒座位可以休息，只好盤腿坐在地面，後來乾脆側躺在騎樓，最後又改變動作，靠著一旁大柱子入睡。

該名網友全程目擊直呼，「第一次看到這樣等公車的」，其他人看到貼文也紛紛留言，「好心疼」、「可憐的孩子」。

根據ETtoday新聞雲報導，台南市交通局公運處長吳俁之表示，該名小學生等待的公車站點為「電姬戲院」，公運處將會和店家協調，看附近有沒有地方能設置坐椅，讓民眾等車更加舒適。同時表示，民眾可以透過站牌的智慧面板，查看公車何時到站、接駁班次等訊息，也能在手機下載「大台南公車」APP，查詢公車動態。

台南 公車

相關新聞

台南小男孩等公車犯睏...「換3動作」靠柱子睡著 網喊心疼市府說話了

近日有台南民眾經過麻豆區中山路時，目睹一名男孩等公車時，因為站牌附近沒座位可以休息，只能坐在騎樓地面等待，等到最後還睡著了，過程中連換了三種動作，令民眾看了相當心疼，照片曝光後引發討論...

台南飲料店禁用塑膠杯最快10月上路 1年減少1億6千萬個

為配合環保署限塑政策，台南市環保局邀請飲料店業、餐飲業職業工會召開研商會，審慎制定南市塑膠飲料杯禁用日期，預計最快10月...

影／能源公司台南設儲電場 說明會各民代撇清沒被收買

匯泉、泓德能源公司申請在台南柳營設置兩公頃及三公頃儲電場，下午辦說明會，民眾拉布條抗議。雖業者表示配合國家政策與安全規範...

南市梅嶺賞螢季將登場 期待老天賞雨火金姑大爆發

台南市賞螢季4月29日起至5月14日登場，市府今宣布採總量及分流管制，為期3周假日採線上預約登記報名，每日2梯次，18日...

雲林400戶社會住宅動工 陳建仁：我家也沒這樣的現代設備

行政院長陳建仁今天到雲林縣虎尾鎮為東仁安居社會住宅主持動工儀式，這座位於虎尾市中心的社宅週邊生活機能極佳，造價約19億元...

吃貨看過來！嘉義水上10家小吃大公開 來這間能巧遇他

別再說水上是美食沙漠！嘉義縣文觀局今天推出10家水上鄉在地人日常口袋美食清單，邀吃貨們品嘗平價美食；其中「水上老牌草魚粥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦