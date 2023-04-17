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台南山區降雨少 市府出動載水車救芒果

中央社／ 台南17日電

台南山區因降雨量偏少，導致今年芒果收成情況受到挑戰，台南市政府在4月啟動水車載水灌溉措施，助解燃眉之急，有果農看著載水車陸續進入芒果產區，心情輕鬆不少。

在山區栽種芒果的王姓果農今天告訴中央社記者，玉井、楠西、左鎮及南化一帶的芒果產季即將到來，如果沒有水，別說又大又鮮甜的高品質芒果，就連能不能有產量都是大問題，幸好台南市長黃偉哲第一時間就掌握到農民的焦慮。

王姓果農說，以前的人常說及時雨，現在台南市府的「及時水車」可說更重要，很感謝市府與水利署聆聽民意，積極幫忙，每一顆芒果，都是果農一家老小的生活寄託。

台南市政府官員指出，黃偉哲日前接獲農民反映後，立刻要求水利局研擬可行辦法，以協助農民度過難關，但今年缺水是普遍現象，要在不影響總體水情調度的前提下找到可用水源，確實需要一陣腦力激盪，最後，市府團隊想到了虎頭埤水庫。

市府官員指出，找到了水源，但主管機關是經濟部水利署，調度水源需要中央點頭，黃偉哲立刻與水利署聯繫，協調各項細部措施，但如何把水從虎頭埤載到有需要的地區，也是另一件考驗行政協調的挑戰。

市府官員指出，經與民間水車業者聯繫，並且盤點各區需求，最後規劃29處供水點，搭配5至10噸大型水桶儲水，水車每日不間斷巡邏供水，1個月載水量約7000至1萬噸，希望先解決燃眉之急，並撐到雨季來臨。

芒果 黃偉哲

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