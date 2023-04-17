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台南飲料店禁用一次性塑膠杯 最快10月上路

中央社／ 台南17日電

配合行政院環保署限塑政策，台南市環保局研擬飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，邀請業者開會研商後，預計最快今年10月實施，事前將有宣導期，呼籲店家積極配合。

台南市環保局今天發布新聞稿指出，環保署111年4月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」後，台南市環保局即將公告函送轄管相關業者約6000多家（含飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超市），並搭配多方面宣導、讓店家了解公告內容且提早因應。

環保局指出，為制定台南市飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期，環保局4月邀請飲料店業、餐飲業職業工會等單位召開2場次研商會，會中業者提出塑膠杯庫存如何處理、塑膠瓶罐是否為管制禁用對象、紙杯供應量是否充足等疑慮，環保局都一一回覆。

環保局指出，業者多表示會配合辦理，但在正式實施日期確定後，希望有政策宣導期讓業者因應，而針對非連鎖性飲料店業者，環保局會持續溝通協調，了解遭遇困難並提供輔導。

環保局長許仁澤表示，台南市飲料店禁用塑膠一次用飲料杯正式實施後，預估每年可減少使用約1億6000萬個塑膠一次用飲料杯，新制上路前一定會有宣導期。

台南 環保署

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