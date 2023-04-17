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影／能源公司台南設儲電場 說明會各民代撇清沒被收買

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影

匯泉、泓德能源公司申請在台南柳營設置兩公頃及三公頃儲電場，下午辦說明會，民眾拉布條抗議。雖業者表示配合國家政策與安全規範，設備不起火更沒汙染；民眾不接受，要求到別的地方設置。市府、台電都稱依法接受業者申請，核准權限在中央；兩小時各方各說各話沒有交集，抗議民眾呼口號強調抗爭到底、絕不准設場。

業者說明設置內容，找來崑山科大博士背書絕無汙染，也沒燃燒爆炸風險。稱兩場較小者已完成3分之一、較大場還沒動工。因為是在工業用地的無害公用設施、法令未規定須事先辦說明會，才沒事先通知地方，感到抱歉。

但因會場東側已有部分儲電設備進駐，四周還以黑色塑膠圍籬遮蔽，地方不接受業者說法，認為將會「汙染、爆炸」，且「偷偷施工都已快完工了，地方還不知道」。因盛傳議員、里長被收買，在地議員、里長紛紛發言強調「沒被收買、跟民眾站在一起」。

業者表示，完全配合政府政策與法令規範，合法取得台南市經發局同意設置函，與附近聚落保持安全距離，所在位置非人潮聚集區、「距離附近聚落、醫院超過300公尺，高於法規限制10倍」。儲能案場沒有輻射、空汙與廢水，對人體與環境無影響。屬極低頻電磁波，是家用微波爐百萬分之一，無健康疑慮。

業者的說法引來民眾不滿，質疑如果「真的這麼好，為什麼偷偷施工」，在地里長、議員也紛紛撇清強調「絕對沒有拿到好處」、「絕對與在地鄉親站在一起」。市府經發局、台電也拿出法令規章，強調「依法不能不接受業者申請」，因為業者、民眾、民代、官員各有立場，說明會沒有任何結論。

能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司設儲電場，因為部分工地已經施工，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司設儲電場，因為部分工地已經施工，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司台南設儲電場，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司設儲電場，因為部分工地已經施工，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影
能源公司設儲電場，因為部分工地已經施工，說明會鄉親無法接受業者說法，各民代撇清沒被收買。記者周宗禎／攝影

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