籌建雲林美術館 張麗善赴歐洲取經

雲林縣長張麗善所率領的歐洲考察團近日到法國奧賽博物館及荷蘭博伊曼斯．范．伯寧恩美術館參訪，向歐洲頂尖美術館學習，並為籌建的雲林美術館汲取養分。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，張麗善12日與雲林縣文化觀光處長陳璧君等人到法國和荷蘭參訪，近日到法國奧賽博物館及荷蘭博伊曼斯．范．伯寧恩美術館參訪。

張麗善表示，在奧賽美術館豐富展品中，收藏了諸多世界級名作，包括莫內、高更等藝術家的作品，而大師級作品與美術館相得益彰，而荷蘭博伊曼斯．范．伯寧恩美術館讓民眾可以用不同的角度來與藝術親近。

張麗善說，雲林美術人才濟濟，展覽空間卻不敷使用，因此縣府已編列新台幣1200萬元先期規劃經費，並著手評估縣內高鐵特定區的美術館用地，期待為雲林鄉親打造國家級的藝文場館。

陳璧君指出，縣府針對雲林美術館的籌建會持續召開政策交流會，廣納藝文界的意見，並且在美術館落成以前，同步規劃或媒合適當的展示空間。

此外，未來布袋戲傳習中心的庫藏展示也將借鏡博伊曼斯．范．伯寧恩美術館的開放空間概念向世人展現，縣府期許雲林美術館與布袋戲傳習中心落成後成為城市中最美麗的風景。