嘉市159年糯米橋學童築夢成真 古道風華再現
嘉義市定古蹟道爺圳糯米橋，宣信國小學童發起環境改善築夢工程，今天舉辦竣工茶會，現場師生共同完成的交趾陶馬賽克拼貼解說牌也揭幕，重現古時南田古道民眾往來的風貌。
位於南田古道，距今已有159年歷史的嘉義市定古蹟道爺圳糯米橋風華再現，市長黃敏惠今天率市府團隊與宣信國小師生及在地里民共同見證；另外，由交趾陶名師謝東哲指導，師生共同完成的交趾陶馬賽克拼貼解說牌一起揭幕，歡慶道爺圳糯米橋排水改善工程竣工。
嘉義市政府表示，宣信街的「道爺圳糯米橋」位於南田古道上，1864年建造至今，是古諸羅城通往中埔鄉49庄唯一通道，拱橋採用糯米、蚵殼灰、赤糖及石塊等材料搭建，橋體建築具有稀少性且具歷史、文化價值，2014年公告為市定古蹟。
宣信國小自2021年發起「糯米橋築夢計畫」，期盼能改善道爺圳排水及糯米橋周邊環境，黃敏惠獲悉學童構想，便指示工務處研議辦理，工務處進行「道爺圳糯米橋排水改善工程」，包括周邊環境整建，在糯米橋上游新建仿糯米橋拱型橋體人行橋、更新周邊欄杆及解說牌等，工程自去年10月動工，今天舉辦竣工茶會。
黃敏惠致詞表示，工務處員工用心規劃設計，教育處居中協調，還有文化局協助文資考古，從歷史文化保存、多元課程教學、環境永續發展等多面向思考糯米橋的重生，讓愛永續、幸福不斷，打造幸福嘉義市。
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