推動低碳、食農教育園區 麥寮保安林地有望解編

雲林縣麥寮鄉公所為解決2處保安林地的陳年問題，提出低碳農業及食農教育園區計畫，農委會副主委杜文珍今天到麥寮與佔墾戶座談，並對轉型計畫表達會全力支持，保安林地有望解編。

立法院經濟委員會考察雲林地區農經建設，杜文珍與麥寮鄉保安林地的佔墾戶座談，民進黨立委蘇治芬、民進黨雲林縣議員蔡永富、顏嘉葦等人出席，佔墾戶拿著牌子上面寫著「解除保安林、世代安居樂業」。

麥寮鄉新吉村、三盛村及中興村居民長期以來使用保安林土地從事農耕、畜牧、養殖等使用，因世代慣性使用而不知保安林地是非法使用，因而產生衝突，甚至產生訴訟事件，而使民眾困擾不堪。

麥寮鄉公所鑑於六輕工業區建設後，保安林存在意義降低，提出低碳農業及食農教育發展園區計畫，希望保安林地得以解編，佔墾戶得以合法承租開發土地。

蘇治芬指出，農業專區的行程程序已經啟動，林務局相關單位應該要停止訴訟，啟動更多活化的可能，因為附近有許多防風林很適合生質能設施。

蘇治芬表示，為解決麥寮鄉沿海地區的農村產業發展的世代問題，使當地居民從事農林漁牧業合法化，並照顧當地居民的生計，以及維護當地環境，因此請相關單位就農業專區的劃設，構思具發展性農產業專區的未來願景，及解決保安林存廢問題。

杜文珍說，會請農糧署等相關單位輔導和儘速完成專區審查；行政院計畫核定後，就請林務局依規定，邀集專家學者、保安林當地民眾代表參與辦理保安林解除審議。

麥寮鄉三盛村長許智斌等人指出，低碳農業及食農教育發展專區朝食農教育、減碳家園方向規劃，希望讓麥寮除了美生菜，成為雲林縣特色的重要生產基地，也能增加農民收益，兼顧居民、政府及環境三方的平衡。