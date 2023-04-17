南市梅嶺賞螢季將登場 期待老天賞雨火金姑大爆發

台南市賞螢季4月29日起至5月14日登場，市府今宣布採總量及分流管制，為期3周假日採線上預約登記報名，每日2梯次，18日起線上報名開跑。今年因缺雨，居民表示，大群數量會減少，期待本周能下雨，有更多螢火蟲亮相。楠西區公所表示，賞螢地點為伍龍步道，為維護大自然資源，請遵守賞螢宣導，為螢火蟲維護良好棲息環境。

觀旅局表示，為期3周的賞螢季，周六、周日採預約，每日兩梯次，分別為下午4點到5點和下午5點半到6點半，每梯次以800人總量管制進入伍龍步道賞螢區。

市長黃偉哲表示，楠西梅嶺是台南賞螢重鎮，也是台南低海拔就可看到螢火蟲的地方，每年吸引很多遊客參加，螢火蟲是生態復育的指標，今年南部地區久旱不雨更嚴峻，影響螢火蟲羽化，所以賞螢季延到4月底。

觀光旅遊局長林國華指出，到梅嶺風景區除了觀賞火金姑最閃亮的時刻，可順道欣賞紫牡丹及油桐花，喜歡梅子的人還可以品嘗最道地的美食梅子雞、薑黃雞，還可採購各式梅製伴手禮。

楠西區長何榮長表示，賞螢季活動邁入第18年，梅嶺風景區的螢火蟲生態經由當地社團多年協助復育之下，生態資源極為豐富。為避免瞬間湧入過多人潮對環境帶來衝擊，今年仍採分時分流上山方式辦理，也請民眾共同維護螢火蟲生態。

4月29日當天特別規畫「螢歌漫漫‧樹下音樂會」，活動期間假日還有賞螢定點解說、在地農夫市集、梅子醋DIY體驗，每日2梯次，每梯次20人（每人250元），及平假日都能參與的農事體驗（神秘氣場露營趣、蟠桃採果樂）等周邊系列活動，詳情可上「台南楠西梅嶺賞螢季」FB粉絲專頁查詢。

賞螢地點為伍龍步道，為維護大自然資源，請遵守賞螢宣導，不直接照射（照明用具需包裹紅色玻璃紙，以降低光害維護生態）、勿大聲喧嘩、不要捕捉、追趕螢火蟲、不亂丟垃圾、不破壞生態，為螢火蟲維護良好的棲息環境。

搭乘大眾運輸的民眾，可搭乘大台南公車<綠幹線>，由台南至玉井，再轉乘大台南公車<綠22線>前往楠西、梅嶺。大台南公車<綠22線>活動期間假日(4/29-30、5/6-7、5/13-14)增開晚上8點玉井往梅嶺班次，9點梅嶺往玉井班次，另外活動期間平日增開晚上7點50分玉井往梅嶺班次，8點半梅嶺往玉井班次，綠幹線維持正常時間營運。詳情請上興南客運網站http://www.snbus.com.tw/ 或大台南公車網站http://2384.tainan.gov.tw/ 查詢。

活動相關參考網址：

「臺南楠西梅嶺賞螢季」臉書粉絲專頁：

https://www.facebook.com/Nansifirefly

「與螢共舞 螢向幸福」線上預約登記網址：

https://www.beclass.com/rid=264898d621d84542541c

「囊螢映梅 梅子醋DIY」線上報名網址：

https://www.beclass.com/rid=274b0b064182080b0ef5