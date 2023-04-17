快訊

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

總統大選最新民調：侯友宜、郭台銘比拚「他」勝出 但皆不敵賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市梅嶺賞螢季將登場 期待老天賞雨火金姑大爆發

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市賞螢季即將於4月29日起至5月14日登場，此為去年賞螢季的畫面。圖／台南市觀旅局提供
台南市賞螢季即將於4月29日起至5月14日登場，此為去年賞螢季的畫面。圖／台南市觀旅局提供

台南賞螢季4月29日起至5月14日登場，市府今宣布採總量及分流管制，為期3周假日採線上預約登記報名，每日2梯次，18日起線上報名開跑。今年因缺雨，居民表示，大群數量會減少，期待本周能下雨，有更多螢火蟲亮相。楠西區公所表示，賞螢地點為伍龍步道，為維護大自然資源，請遵守賞螢宣導，為螢火蟲維護良好棲息環境。

觀旅局表示，為期3周的賞螢季，周六、周日採預約，每日兩梯次，分別為下午4點到5點和下午5點半到6點半，每梯次以800人總量管制進入伍龍步道賞螢區。

市長黃偉哲表示，楠西梅嶺是台南賞螢重鎮，也是台南低海拔就可看到螢火蟲的地方，每年吸引很多遊客參加，螢火蟲是生態復育的指標，今年南部地區久旱不雨更嚴峻，影響螢火蟲羽化，所以賞螢季延到4月底。

觀光旅遊局長林國華指出，到梅嶺風景區除了觀賞火金姑最閃亮的時刻，可順道欣賞紫牡丹及油桐花，喜歡梅子的人還可以品嘗最道地的美食梅子雞、薑黃雞，還可採購各式梅製伴手禮。

楠西區長何榮長表示，賞螢季活動邁入第18年，梅嶺風景區的螢火蟲生態經由當地社團多年協助復育之下，生態資源極為豐富。為避免瞬間湧入過多人潮對環境帶來衝擊，今年仍採分時分流上山方式辦理，也請民眾共同維護螢火蟲生態。

4月29日當天特別規畫「螢歌漫漫‧樹下音樂會」，活動期間假日還有賞螢定點解說、在地農夫市集、梅子醋DIY體驗，每日2梯次，每梯次20人（每人250元），及平假日都能參與的農事體驗（神秘氣場露營趣、蟠桃採果樂）等周邊系列活動，詳情可上「台南楠西梅嶺賞螢季」FB粉絲專頁查詢。

賞螢地點為伍龍步道，為維護大自然資源，請遵守賞螢宣導，不直接照射（照明用具需包裹紅色玻璃紙，以降低光害維護生態）、勿大聲喧嘩、不要捕捉、追趕螢火蟲、不亂丟垃圾、不破壞生態，為螢火蟲維護良好的棲息環境。

搭乘大眾運輸的民眾，可搭乘大台南公車<綠幹線>，由台南至玉井，再轉乘大台南公車<綠22線>前往楠西、梅嶺。大台南公車<綠22線>活動期間假日(4/29-30、5/6-7、5/13-14)增開晚上8點玉井往梅嶺班次，9點梅嶺往玉井班次，另外活動期間平日增開晚上7點50分玉井往梅嶺班次，8點半梅嶺往玉井班次，綠幹線維持正常時間營運。詳情請上興南客運網站http://www.snbus.com.tw/ 或大台南公車網站http://2384.tainan.gov.tw/ 查詢。

活動相關參考網址：

「臺南楠西梅嶺賞螢季」臉書粉絲專頁：
https://www.facebook.com/Nansifirefly

「與螢共舞 螢向幸福」線上預約登記網址：
https://www.beclass.com/rid=264898d621d84542541c

「囊螢映梅 梅子醋DIY」線上報名網址：
https://www.beclass.com/rid=274b0b064182080b0ef5

台南市賞螢季即將於4月29日起至5月14日登場，市府今宣布採總量及分流管制。記者鄭惠仁／攝影
台南市賞螢季即將於4月29日起至5月14日登場，市府今宣布採總量及分流管制。記者鄭惠仁／攝影

賞螢 螢火蟲 台南

延伸閱讀

青少棒／南市睽違7年挺進謝國城盃冠軍戰 勇奪亞軍

賞螢季到！大坑蝶螢嘉年華正式展開 18日第二波報名

螢火蟲來了！ 新竹北埔推出多條喝茶賞螢輕旅行

15處嘉義賞螢秘境公布 螢光量高峰期是這兩個時間點

相關新聞

南市梅嶺賞螢季將登場 期待老天賞雨火金姑大爆發

台南市賞螢季4月29日起至5月14日登場，市府今宣布採總量及分流管制，為期3周假日採線上預約登記報名，每日2梯次，18日...

雲林400戶社會住宅動工 陳建仁：我家也沒這樣的現代設備

行政院長陳建仁今天到雲林縣虎尾鎮為東仁安居社會住宅主持動工儀式，這座位於虎尾市中心的社宅週邊生活機能極佳，造價約19億元...

吃貨看過來！嘉義水上10家小吃大公開 來這間能巧遇他

別再說水上是美食沙漠！嘉義縣文觀局今天推出10家水上鄉在地人日常口袋美食清單，邀吃貨們品嘗平價美食；其中「水上老牌草魚粥...

台南仁德長期淹水地區市府要改善 德糖路排水9月完工

台南市仁德區德糖路低窪路段長年大雨就積水淹水，市政府獲營建署補助7300萬元新建德糖路T幹線雨水箱涵、要改善上游排水系統...

埃及泰拳選手為愛來台 新住民生活大不易

來自埃及的泰拳選手張莫為愛成為台灣少數的男性新住民，他來台結婚已逾六年，不僅取得台灣國手資格，是全國錦標賽冠軍，並在太太...

台南仁德區德糖路排水改善 預計9月完工

台南市仁德區德糖路低窪路段常在大雨後出現積淹水，市府繼完成下游段箱涵初步改善排水，再獲中央補助7300萬進行上游段雨水箱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦