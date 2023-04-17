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雲林400戶社會住宅動工 陳建仁：我家也沒這樣的現代設備

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影
雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影

行政院長陳建仁今天到雲林縣虎尾鎮為東仁安居社會住宅主持動工儀式，這座位於虎尾市中心的社宅週邊生活機能極佳，造價約19億元是地上14層、地下兩層結合智慧建築、綠建築及耐震的現代化大樓，可容納400戶預計116年元月完工；陳建仁打趣說，我家也沒有地震監測設備，蓋得這麼好，就為讓大家住得舒適、住得好。

「東仁安居」社會住宅基地位於雲林縣虎尾鎮外環道，緊鄰全聯、虎尾高中、虎尾分局、大成商工且距高鐵不遠，被稱是雲林生活機能最好的社宅，是繼去年「斗六好室」後雲林的第二批社會住宅。今天行政院長陳建仁視臨主持開工典禮，雲林副縣長謝淑亞、立委蘇治芬等各界共襄盛舉。

內政部次長花敬群簡報指出，虎尾社宅擁有179個停車位、460個機車位，規畫公設比為30%，設有托嬰中心、集會所及公園綠地，全棟戶戶有陽台，無障礙友善空間，各戶獨立排氣，防止管道間空氣傳染疾病，樓層使用隔音地板，樓梯間設有鼓風機，如果發生火警，火燒不進來，管道間逐層遮斷，更不會有煙囪效應，還設有地震監測系統，是1棟防火防震的現代科技綠建築。

花敬群說，社宅更納入社福需求，設有托嬰中心、集會所及公園綠地及店鋪，週邊生活機能極好，一定很快集市；全棟400戶中，12坪單房的有218戶；23坪兩房共117戶，32坪3房共65戶。

聽完簡報多位與會來賓也笑說，他們也想住進來。行政院長陳建仁更打趣說，整棟是科技智慧大樓，還有地震監測器，他家都沒有這樣的設備，所以社會住宅是對弱勢鄉親最好的照顧，並把最新的科技放在新的社宅，讓大家住得安心愉快，同時也照顧老人家及幼兒。

陳建仁表示，政府預計在全國建20萬戶社宅，如今已完成約7成14萬戶，政府對雲林的照顧不遺餘力，原計畫在雲林建500戶社會住宅，如今已經達標，未來還會加碼150戶，讓需要被照顧的鄉親，得到最好的照顧。

雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影
雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影
雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影
雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影
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雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影
雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影
雲林第二批社會住宅可容納四百戶，今天由行政院長陳建仁主持動工。記者蔡維斌／攝影
內政部次長花敬群說明虎尾社會住宅的各項設備，強調是結合科技與社福及安全的綠建築。記者蔡維斌／攝影
內政部次長花敬群說明虎尾社會住宅的各項設備，強調是結合科技與社福及安全的綠建築。記者蔡維斌／攝影

雲林 社宅 社會住宅 陳建仁 綠建築

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