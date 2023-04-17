吃貨看過來！嘉義水上10家小吃大公開 來這間能巧遇他

別再說水上是美食沙漠！嘉義縣文觀局今天推出10家水上鄉在地人日常口袋美食清單，邀吃貨們品嘗平價美食；其中「水上老牌草魚粥」可是縣長翁章梁的最愛，經過水上他必吃一碗，民眾巧遇機率高；另淋上嘉義經典美乃滋及蒜末的「竹下涼麵」，更是網友激推必吃。

縣文觀局首發公開水上鄉10家銅板美食名單，包括水上有最原味的魚湯「水上老牌草魚粥」、在地人激推的「竹下涼麵」、以獨門神秘六醬烤出來的「六哥烤玉米」、好吃到客人跪求老闆賣生麵團的「水上鄉山東蔥油餅」及168縣道上的「阿生古早味大腸包小腸」。

還有在地人吃的下午茶，現做飄香超過30年的「水上北京豬肉餡餅」、喜歡吃臭豆腐的吃貨們一定不能錯過「水上口阿香臭豆腐」跟60年老店的「水上正義路臭豆腐」、市場轉角老店「水上鴨肉羹」以及「佰統古早味炭烤玉米」，都是在地人私藏口袋名單。

翁章梁說，一趟旅程最重要的是品嘗當地美食，用美味留下美好回憶，像他每次經過水上，一定會去吃一碗「水上老牌草魚粥」，老闆每天在門口外現殺草魚、虱目魚跟龍膽石斑，湯頭鮮甜美味，價格相當佛心，巧遇他的機率很高的。