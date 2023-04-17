台南仁德長期淹水地區市府要改善 德糖路排水9月完工
台南市仁德區德糖路低窪路段長年大雨就積水淹水，市政府獲營建署補助7300萬元新建德糖路T幹線雨水箱涵、要改善上游排水系統、減少德糖路、民安路社區等地積淹水，預計9月完工。市長黃偉哲今天察看工程，強調減緩仁德淹水為第一要務，市議會與地方里長協助，目前工程順利，進度也微幅超前，預計完工後面對短時強降雨，可以更有效排水，降低淹水風險。
黃偉哲提醒水利局，需規畫如完工前遇大雨、臨時抽水機等應急措施，協助區域順利度過今年汛期。工程期間因封路而造成的交通不便，警察局應協助疏導。
水利局表示，市府持續推動三爺溪流域與周邊地區排水改善，111年完成三爺溪流域全段主流整治，並透過「台南市仁德特27道路東段工程」、「台南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程」，在德糖路及民安路段新建雨水箱涵、改善側溝系統，加速地表逕流排水，降低周邊地區的淹水風險。提醒民眾施工期間需封閉或縮減車道，行經該路段多留意，並依疏導路線指示行駛。
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