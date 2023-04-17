埃及泰拳選手為愛來台 新住民生活大不易

來自埃及的泰拳選手張莫為愛成為台灣少數的男性新住民，他來台結婚已逾六年，不僅取得台灣國手資格，是全國錦標賽冠軍，並在太太張菽恩的家鄉雲林縣持續推廣泰拳，即將以高級人才取得台灣身分證，移民署雲林縣服務站首次舉辦多元文化課程邀請他以泰拳交流，張莫也分享新住民很需要家人的支持與陪伴，這是度過在台生活的關鍵。

張莫與太太張菽恩在韓國相識，兩人很快墜入愛河，他從沒來過台灣，決定為愛走天涯，成為台灣新住民，張莫從17歲開始練泰拳，是泰拳、格鬥選手，代表台灣參加許多賽事都有不錯成績，現在已是國家隊選手。

張莫來台六年多，感受到新住民在台生活的不容易，他表示，因為語言、文化不同，溝通就是很大的難題，工作特別辛苦，有說不出口的壓力，這時候更需要另一半的支持，若與另一半有口角、吵架，會覺得更孤單，甚至會覺得為什麼要跟外國人結婚。

張菽恩說，有次兩人吵架，張莫告訴她「希望妳不要跟我吵架，我在台灣只有妳一個人，我很孤單」，她才驚覺老公的心情，她有朋友嫁給新住民，常抱怨老公，這時候她以老公的經驗同理勸朋友，老公來台灣是從零開始，不知道誰可以幫忙，如果吵架，會很孤單。