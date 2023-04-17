台南仁德區德糖路排水改善 預計9月完工

台南市仁德區德糖路低窪路段常在大雨後出現積淹水，市府繼完成下游段箱涵初步改善排水，再獲中央補助7300萬進行上游段雨水箱涵新建工程，預計9月完工一步降低水患風險。

台南市長黃偉哲上午前往視察工程進度時接受媒體聯訪表示，減緩仁德地區的淹水情況為第一要務，在市議會與地方里長協助下，目前工程推動順利，進度微幅超前，預計完工後，附近區域在面對短時強降雨可更有效排水，降低淹水風險。

黃偉哲指出，由於工程完工期預計為今年9月，若在完工前遇到大雨，水利局需規劃臨時抽水機等應急措施，協助區域順利度過今年汛期；工程期間因封路造成交通不便，警察局加強協助疏導，民眾行經施工路段時多注意安全。

台南市水利局提供資料，市府持續推動三爺溪流域與周邊地區排水改善，包括111年完成三爺溪流域全段主流整治，並透過「台南市仁德特27道路東段工程」、「台南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程」，在德糖路及民安路段新建雨水箱涵、改善側溝系統，加速地表逕流排水，降低周邊地區淹水風險。