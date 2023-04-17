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落實源頭污染減量 大型柴油車舊換新最高補助43萬

中央社／ 台南17日電

南市環保局今天表示，政府推動老舊大型柴油車汰舊換新補助，最高可省43萬元。另針對1到3期柴油車，只要年底到環保署認可保養廠調修燃油控制系統或加裝防制設備也享補助。

依台南市政府環保局今天公布數據，自民國106年起至111年底，台南市報廢、汰舊換中古及汰舊換新柴油車共4560輛；調修燃油控制系統及加裝空污染防制設備共1062輛。

換算減少細懸浮微粒約218.5噸、氮氧化物約4024.3噸、總懸浮微粒約238.1噸、一氧化碳約1396.4噸及非甲烷碳氫化合物約369.1噸排放量，對於改善空氣品質有極大助益。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，依環保署資訊推估，南市原生性PM2.5排放量中，柴油車就佔2成多，呼籲車主趁著有補助時汰舊換新，加速淘汰老舊大型柴油車或落實車輛調修保養，改善空氣品質。

環保局長許仁澤表示，車主報廢1到3期大型柴油車並購買新大型車且完成新領牌照登記者，可享最高40萬元補助；若汰換為電動大型車或6期柴油車，可享最高3萬元補助。若暫時沒有汰換需求車主，年底前到環保署認可保養廠調修燃油控制系統，最高也能補助8萬元

相關補助資訊及線上申請可至環保署「大型柴油車多元補助方案申請及宣導專區」（https://dvs.epa.gov.tw/）查詢，呼籲民眾把握機會。如有汰舊換新等相關補助問題，以及各項補助案件資格、申請文件等諮詢服務，可洽環保署補助專線02-85124402。

柴油車 環保署

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