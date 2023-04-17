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雲林僑真國小廁所藏亮點 陳建仁不忘宣導公共衛生

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗南僑真國小廁所超過十年未改善，造成小朋友不喜歡上廁所，中央及地方政府斥資344萬元大改造後，現在人人「愛上上廁所」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南僑真國小廁所超過十年未改善，造成小朋友不喜歡上廁所，中央及地方政府斥資344萬元大改造後，現在人人「愛上上廁所」。記者陳苡葳／攝影

行政院長陳建仁今天上午至雲林虎尾主持東仁安居社會住宅動土典禮後，隨赴斗南僑真國小視察廁所及操場改善，他說，有多項政策都是前院長蘇貞昌任內推動，他非常感謝地方與中央一起努力興建，他以公共衛生角度來看，廁所是最重要的一環，該校廁所逾十年未曾改善，相信融入海洋特色的新廁所，對讓孩子更安心學習。

副縣長謝淑亞說，雲林縣立國中小學185所，有113校的廁所已整修，目前仍有60校待改善，操場部分則有50多校待改善。

縣府教育處長邱孝文說，每校廁所修建經費至少200萬元起跳，操場除需整修跑道，也得做好排水措施、加強樹木截根牆等，所需經費動輒500、600萬元以上，並非易事，縣府陸續向中央爭取經費改善。

僑真國小學校廁所多年未改善，設施設備老舊，造成有些小朋友不敢或不喜歡上廁所而忍住，對健康可能造成影響，經中央及縣府補助，斥資344萬元改造成有山線學童較少見的海洋元素，校長蔡淑玲說，現在小朋友「愛上上廁所」，連課後時間有校外人士入校運動，也大讚很有特色。

陳建仁表示，行政院專案核定高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫，投入690萬元改善僑真國小操場，歷經1年多施工，刨除原有人工草跑道，並重新舖設PU跑道，讓學生擁有安全舒適的運動場，也刺激附近民眾從事運動意願。

另，陳建仁一併視察僑真國小廁所，其結合生活、藝術、品德、節能等教育規畫設計的風格，令人感受到強烈美學感，很開心終於能提供師生有座乾淨舒適、通風良好、採光佳及省水省能的如廁場所。

行政院長陳建仁今至雲林虎尾主持東仁安居社會住宅動土典禮後，隨赴斗南僑真國小視察廁所及操場改善。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁今至雲林虎尾主持東仁安居社會住宅動土典禮後，隨赴斗南僑真國小視察廁所及操場改善。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁今至雲林斗南僑真國小視察廁所及操場改善，並與正在上體育課的學童互動。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁今至雲林斗南僑真國小視察廁所及操場改善，並與正在上體育課的學童互動。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁今至雲林斗南僑真國小視察廁所及操場改善，並與正在上體育課的學童互動。記者陳苡葳／攝影
行政院長陳建仁今至雲林斗南僑真國小視察廁所及操場改善，並與正在上體育課的學童互動。記者陳苡葳／攝影
行政院專案補助雲林斗南僑真國小690萬元改善操場。記者陳苡葳／攝影
行政院專案補助雲林斗南僑真國小690萬元改善操場。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南僑真國小廁所超過十年未改善，造成小朋友不喜歡上廁所，中央及地方政府斥資344萬元大改造後，現在人人「愛上上廁所」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南僑真國小廁所超過十年未改善，造成小朋友不喜歡上廁所，中央及地方政府斥資344萬元大改造後，現在人人「愛上上廁所」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南僑真國小廁所超過十年未改善，造成小朋友不喜歡上廁所，中央及地方政府斥資344萬元大改造後，現在人人「愛上上廁所」。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南僑真國小廁所超過十年未改善，造成小朋友不喜歡上廁所，中央及地方政府斥資344萬元大改造後，現在人人「愛上上廁所」。記者陳苡葳／攝影

陳建仁

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