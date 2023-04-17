張麗善借鏡歐洲經驗 雲林首座美術館將落腳虎尾

雲林縣第一座美術館將落腳虎尾鎮，縣長張麗善率縣府團隊遠赴歐洲取經，參訪法國奧賽博物館及荷蘭博伊曼斯・范・伯寧恩美術館，汲取典藏經驗，期待為雲林鄉親打造國家級的藝文場館。

雲林縣政府催生雲林首座美術館，編列1200萬元先期規畫經費，並著手評估縣內高鐵特定區的美術館用地，文化觀光處長陳璧君表示，雲林美術館的籌建，縣府持續召開政策交流會，廣納藝文界的意見，在美術館落成以前，會同步規畫或媒合適當的展示空間。

張麗善一行人參觀法國奧賽博物館及荷蘭博伊曼斯・范・伯寧恩美術館，對於館內豐富典藏驚呼連連，奧賽博物館的館舍原位於塞納河畔的奧賽火車站，原址為舊審計法院，主題性的館藏與展覽，聚焦於印象派、後印象派、象徵主義、學院藝術以及新藝術運動、裝飾藝術等流派的藝術品，博物館定位明確。

張麗善表示，在奧賽美術館豐富展品中，收藏諸多世界級名作，以及法國大師莫內、高更等偉大藝術家的作品，大師作品典藏於國家級甚或世界級美術館中可為相得益彰。

反觀雲林美術人才濟濟，展覽空間卻不敷使用，迫切需要專業的美術場館，未來可以讓雲林藝術家的作品留在故鄉永傳後世。

博伊曼斯・范・伯寧恩美術館則是開放式典藏庫的學習典範，美術館的外觀形似碗狀的沙拉盆，內部設計則充滿了透明樓梯、展示箱、可窺視典藏室與修復室一隅的大片玻璃，公開、透明的傳達典藏相關資訊，更為世界首間「開放式」典藏庫房，典藏超過15 萬件藝術品，全透明且去脈絡的藏品展示設計，民眾可近距離觀看典藏、修復與包裝等幕後工作。