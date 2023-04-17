公園木護欄步道毀壞 嘉縣民眾憂整修慢恐成社區荒廢點
嘉義縣水上鄉大堀村江竹腳公園的實木護欄及步道老舊毀壞嚴重，造成社區長輩到涼亭休憩時，常跌倒受傷，已具危險性，地方憂再下去恐成社區荒廢點；村長黃存吉向縣議員楊秀琴陳情，盼相關單位重視安排整修，並增設運動遊具器材；縣府建設處表示，將安排開口合約顧問公司現勘，進行整修規畫及經費概估。
楊秀琴表示，江竹腳公園以前是水池，為安全起見，填土作為社區公園使用，由社區進行環境維護整潔，因公園內設施已10多年，以前採用實木護欄及步道，經風吹雨淋，現況早已破損不堪，應地方居民使用率高，將全力爭取經費進行整修。
黃存吉說，公園屬國產署用地，是村內長輩們常聚在一起聊天的好地方，許多家長也會帶小孩遊憩，因木步道設施毀壞具危險性，日前發生長者行走不慎跌倒，盼縣府盡快整修改善，別讓公園再變成社區荒廢點，且村民們希望增設老人、兒童專用的戶外運動遊憩器材。
縣府建設處建管科長林豐洲表示，釐清用地及地方使用率後，將安排開口合約顧問公司現勘，進行景觀設施規畫及經費概估，針對設置老人及小孩戶外運動遊具器材部分，經費是有的，但使用率要達標，村民建議都會納入評估。
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