快訊

長榮航勤拖機作業出包！A321機翼撞破波音777機鼻畫面曝光

台灣男子在豪斯登堡搭遊船落水 搶救5天後不治身亡

承諾養她到死？兒說服母過戶房產後落跑 想拿回老本別漏關鍵

公園木護欄步道毀壞 嘉縣民眾憂整修慢恐成社區荒廢點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣水上大堀村江竹腳公園是地方居民休憩好去處，但原木護欄及步道老舊毀壞嚴重，民眾憂無整修恐成社區荒廢點。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣水上大堀村江竹腳公園是地方居民休憩好去處，但原木護欄及步道老舊毀壞嚴重，民眾憂無整修恐成社區荒廢點。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣水上鄉大堀村江竹腳公園的實木護欄及步道老舊毀壞嚴重，造成社區長輩到涼亭休憩時，常跌倒受傷，已具危險性，地方憂再下去恐成社區荒廢點；村長黃存吉向縣議員楊秀琴陳情，盼相關單位重視安排整修，並增設運動遊具器材；縣府建設處表示，將安排開口合約顧問公司現勘，進行整修規畫及經費概估。

楊秀琴表示，江竹腳公園以前是水池，為安全起見，填土作為社區公園使用，由社區進行環境維護整潔，因公園內設施已10多年，以前採用實木護欄及步道，經風吹雨淋，現況早已破損不堪，應地方居民使用率高，將全力爭取經費進行整修。

黃存吉說，公園屬國產署用地，是村內長輩們常聚在一起聊天的好地方，許多家長也會帶小孩遊憩，因木步道設施毀壞具危險性，日前發生長者行走不慎跌倒，盼縣府盡快整修改善，別讓公園再變成社區荒廢點，且村民們希望增設老人、兒童專用的戶外運動遊憩器材。

縣府建設處建管科長林豐洲表示，釐清用地及地方使用率後，將安排開口合約顧問公司現勘，進行景觀設施規畫及經費概估，針對設置老人及小孩戶外運動遊具器材部分，經費是有的，但使用率要達標，村民建議都會納入評估。

嘉義縣水上鄉大堀村江竹腳公園是地方居民休憩好去處，但原木護欄及步道老舊毀壞嚴重，民眾憂無整修恐成社區荒廢點。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣水上鄉大堀村江竹腳公園是地方居民休憩好去處，但原木護欄及步道老舊毀壞嚴重，民眾憂無整修恐成社區荒廢點。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣水上大堀村江竹腳公園原木護欄及步道老舊毀壞嚴重，村民像縣議員楊秀琴（左一）陳情，盼縣府重視不然恐成社區荒廢點。圖／嘉縣議員楊秀琴提供
嘉縣水上大堀村江竹腳公園原木護欄及步道老舊毀壞嚴重，村民像縣議員楊秀琴（左一）陳情，盼縣府重視不然恐成社區荒廢點。圖／嘉縣議員楊秀琴提供
嘉縣水上大堀村江竹腳公園是地方居民休憩好去處，但原木護欄及步道老舊毀壞嚴重，民眾憂無整修恐成社區荒廢點。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣水上大堀村江竹腳公園是地方居民休憩好去處，但原木護欄及步道老舊毀壞嚴重，民眾憂無整修恐成社區荒廢點。記者呂慧瑜／攝影

嘉義

延伸閱讀

嘉市呼應地球日 低碳、雨怪、童玩遊趣正式啟動

嘉縣175位模範生表揚 模範生林承翰感恩養父教導走正道

嘉義市林森東路10公尺護欄拖7年 總算完工

中市公寓大廈維護補助金增500萬元 5月2日起開放申請

相關新聞

嘉市著名地標行嘉吊橋鏽蝕將整修 5月5日起暫時封橋

嘉義市政府為確保行嘉吊橋通行安全，將於今年5月5日下午1時30分起至10月31日辦理行嘉吊橋橋梁修建工程，施工期間，橋梁...

雲林僑真國小廁所藏亮點 陳建仁不忘宣導公共衛生

行政院長陳建仁今天上午至雲林虎尾主持東仁安居社會住宅動土典禮後，隨赴斗南僑真國小視察廁所及操場改善，他說，有多項政策都是...

張麗善借鏡歐洲經驗 雲林首座美術館將落腳虎尾

雲林縣第一座美術館將落腳虎尾鎮，縣長張麗善率縣府團隊遠赴歐洲取經，參訪法國奧賽博物館及荷蘭博伊曼斯・范・伯寧恩美術館，汲...

公園木護欄步道毀壞 嘉縣民眾憂整修慢恐成社區荒廢點

嘉義縣水上鄉大堀村江竹腳公園的實木護欄及步道老舊毀壞嚴重，造成社區長輩到涼亭休憩時，常跌倒受傷，已具危險性，地方憂再下去...

廣角鏡／嘉縣水上粗溪村 粉花盛開

嘉義縣水上鄉粗溪村夜市停業近20年，4月正逢村內花旗木步道盛開粉花，加上位處空軍基地旁的起降搖滾區，形成獨家賞花又看戰機...

母親愛孤挺花 他打造雲林最大孤挺花園

雲林縣四湖鄉民吳俊育因母親深愛孤挺花堅韌的生命力，而打造縣內最大的孤挺花觀光花園，4月花季吸引大批遊客賞花，他還研發出百...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦