公園木護欄步道毀壞 嘉縣民眾憂整修慢恐成社區荒廢點

嘉義縣水上鄉大堀村江竹腳公園的實木護欄及步道老舊毀壞嚴重，造成社區長輩到涼亭休憩時，常跌倒受傷，已具危險性，地方憂再下去恐成社區荒廢點；村長黃存吉向縣議員楊秀琴陳情，盼相關單位重視安排整修，並增設運動遊具器材；縣府建設處表示，將安排開口合約顧問公司現勘，進行整修規畫及經費概估。

楊秀琴表示，江竹腳公園以前是水池，為安全起見，填土作為社區公園使用，由社區進行環境維護整潔，因公園內設施已10多年，以前採用實木護欄及步道，經風吹雨淋，現況早已破損不堪，應地方居民使用率高，將全力爭取經費進行整修。

黃存吉說，公園屬國產署用地，是村內長輩們常聚在一起聊天的好地方，許多家長也會帶小孩遊憩，因木步道設施毀壞具危險性，日前發生長者行走不慎跌倒，盼縣府盡快整修改善，別讓公園再變成社區荒廢點，且村民們希望增設老人、兒童專用的戶外運動遊憩器材。