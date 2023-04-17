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嘉市著名地標行嘉吊橋鏽蝕將整修 5月5日起暫時封橋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行嘉吊橋部分構件出現鏽蝕及扶手損壞等情況，將於5月5 日起封橋進行整修維護工程。圖／嘉義市政府提供
行嘉吊橋部分構件出現鏽蝕及扶手損壞等情況，將於5月5 日起封橋進行整修維護工程。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府為確保行嘉吊橋通行安全，將於今年5月5日下午1時30分起至10月31日辦理行嘉吊橋橋梁修建工程，施工期間，橋梁全線將封閉禁止進入，並建議行人改道至軍輝橋下游通行便橋，橋上有人行道，該便橋交通部公路總局第五區養護工程處水上工務段預計同日下午2時開放通行。

市府表示，根據去年的橋梁檢測結果顯示，行嘉吊橋部分構件出現鏽蝕及扶手損壞等情況，為確保民眾的通行安全，決定進行整修維護工程。施工期間，請民眾遵從相關交通管制規定，避免闖入工程範圍內，以免發生危險。施工期間，如有通行需求，請改道至軍輝橋下游通行便橋。吊橋維護工程預計於10月31日前完成，期間造成的不便，敬請見諒。

行嘉吊橋是嘉義市的著名地標之一，於2007年興建完成，全長283公尺，跨越八掌溪，是兩岸居民通行及運動的重要人行吊橋。

行嘉吊橋將於5月5 日起封橋進行整修維護工程。圖／嘉義市政府提供
行嘉吊橋將於5月5 日起封橋進行整修維護工程。圖／嘉義市政府提供
行嘉吊橋封閉後改道示意圖。圖／嘉義市政府提供
行嘉吊橋封閉後改道示意圖。圖／嘉義市政府提供

吊橋 嘉義

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