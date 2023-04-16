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西螺大橋1張老照片曝光 引來這位年輕鎮長無限遐思

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺鎮長廖秋萍的朋友傳來一張陳列於博物館的西螺大橋通車老照片，引起她無限遐想。圖／擷取廖秋萍臉書
西螺鎮長廖秋萍的朋友傳來一張陳列於博物館的西螺大橋通車老照片，引起她無限遐想。圖／擷取廖秋萍臉書

「這張老照片您若見過，表示您有閱歷，您若參與過，表示你是老西螺，我既未見過也未經歷過，卻引我無限遐思.....」，雲林縣西螺鎮長廖秋萍的朋友近日傳來她1張台糖5分車通車穿越西螺大橋的珍貴老照片，像穿越時空隧道，引發她無限遐想，今天在臉書PO文表露心境，自忖老橋的過去與未來，她任重道遠。獲網友熱烈回響。

廖秋萍說，有朋友在高雄駁二特區的台灣鐵道館拍到1張西螺大橋台糖5分車通車的老照片，傳給她分享，珍貴畫面中出現1輛蒸汽火車頭前掛著雙面國旗，從橋的另一端穿越大橋抵達西螺的橋頭，此情此景，她站在橋頭望著這座曾是東南亞的第1大橋，腦海浮現認知中的種種過往歷史，心有所感。

她說，可能只有少數鄉親見過這歷史性一刻的畫面，它是農委會提供的歷史鏡頭，見證西螺大橋的歷史與價值，這張照片讓她陷入遐思「老照片敘述的不只是歷史，更傳達它現在與未來的價值」。

廖秋萍說，西螺小鎮何其有幸，能擁有西螺大橋如此無價的資產，它的故事，它的知名度，聳立在濁水溪巍峨雄姿，怎不令人著迷。

她說，西螺大橋1953年通車迄今正好滿70年，如今西螺大橋周邊景緻在前幾任鎮長用心規畫下，觀光休閒已略見成果，未來「西螺升級」，如何打造西螺大橋成為全國性，甚至國際性觀光景點，帶動在地文化、觀光產業，將是她的宿願，也是鄉親的期待，且讓大家攜手努力，如同70年前5分車通車的那般榮耀，讓夢想起飛，為西螺再升級。

廖秋萍的PO文獲網友熱烈回響，甚至還有人提議把老鐵道再建回來，找回歷史軌道的吉光片羽，還原老橋舊有的榮光和價值，相信將有助於帶動觀光。

西螺鎮長廖秋萍的朋友傳來1張陳列於博物館的西螺大橋通車老照片，引起她無限遐想。圖／擷取廖秋萍臉書
西螺鎮長廖秋萍的朋友傳來1張陳列於博物館的西螺大橋通車老照片，引起她無限遐想。圖／擷取廖秋萍臉書

西螺大橋

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