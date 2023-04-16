西螺大橋1張老照片曝光 引來這位年輕鎮長無限遐思

「這張老照片您若見過，表示您有閱歷，您若參與過，表示你是老西螺，我既未見過也未經歷過，卻引我無限遐思.....」，雲林縣西螺鎮長廖秋萍的朋友近日傳來她1張台糖5分車通車穿越西螺大橋的珍貴老照片，像穿越時空隧道，引發她無限遐想，今天在臉書PO文表露心境，自忖老橋的過去與未來，她任重道遠。獲網友熱烈回響。

廖秋萍說，有朋友在高雄駁二特區的台灣鐵道館拍到1張西螺大橋台糖5分車通車的老照片，傳給她分享，珍貴畫面中出現1輛蒸汽火車頭前掛著雙面國旗，從橋的另一端穿越大橋抵達西螺的橋頭，此情此景，她站在橋頭望著這座曾是東南亞的第1大橋，腦海浮現認知中的種種過往歷史，心有所感。

她說，可能只有少數鄉親見過這歷史性一刻的畫面，它是農委會提供的歷史鏡頭，見證西螺大橋的歷史與價值，這張照片讓她陷入遐思「老照片敘述的不只是歷史，更傳達它現在與未來的價值」。

廖秋萍說，西螺小鎮何其有幸，能擁有西螺大橋如此無價的資產，它的故事，它的知名度，聳立在濁水溪巍峨雄姿，怎不令人著迷。

她說，西螺大橋1953年通車迄今正好滿70年，如今西螺大橋周邊景緻在前幾任鎮長用心規畫下，觀光休閒已略見成果，未來「西螺升級」，如何打造西螺大橋成為全國性，甚至國際性觀光景點，帶動在地文化、觀光產業，將是她的宿願，也是鄉親的期待，且讓大家攜手努力，如同70年前5分車通車的那般榮耀，讓夢想起飛，為西螺再升級。