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因母親深愛孤挺花 他斜槓打造出雲林最大孤挺花園

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
四湖鄉民吳俊育斜槓開發雲林最大的孤挺花觀光花園，四月孤挺花盛開，百紅花海和老屋相映成趣。記者蔡維斌／攝影
四湖鄉民吳俊育斜槓開發雲林最大的孤挺花觀光花園，四月孤挺花盛開，百紅花海和老屋相映成趣。記者蔡維斌／攝影

因母親深愛孤挺花的堅韌生命力，成就了雲林縣四湖鄉民吳俊育斜槓，創造雲林最大的孤挺花觀光花園，正值4月花季吸引大批遊客賞花，吳俊育更研發出百餘種不同花色的孤挺花，還得獎連連，自行授粉培育的「烏金」孤挺花球，每顆還可賣到3600元，在海風濃鹽植物難活的環境，成功打造花市農園十分難得，他預告下月初的百合花海更加美麗。

這座位於國內知名的四湖參天宮後側的花田，在吳俊育夫妻透過網路行銷，幾年下來已成參天宮「後花園」，不少遊客慕名而來，園主吳俊育熱情接待每位到來的愛花訪客，還不時拍忙拍照解說孤挺花的生命與成長。

吳俊育說，母親深愛孤挺花堅強的生命力，在家裡種了幾棵「女王孤挺花」，受母親影響從小也愛粘花惹草，高中時一次到田尾觀光花市玩，才發現孤挺花種類多，不只有母親種的那一種，為滿足母親愛花的心，他開始自學栽種。

因孤挺花季接近母親節，在六輕上班的吳俊育，利用工作之餘和太太在住家旁的小田栽種，想種出一片孤挺花海送給母親，由於四湖海風強勁夾雜濃烈的鹽水煙，培育花卉像是天方夜譚，他築擋風牆細心培育，當第一片花海呈現母親眼前所露出的笑容，令他終身難忘。

吳俊育開始他的花世界夢想，斜槓租田種花，如今已種了兩甲花田，超過兩百多種的孤挺花「四湖長春園藝」，他說，他從園藝門外漢，學習授粉繁殖，培育出百餘種不同顏色孤挺花，參加農委會花賽還多次得獎，其中花色爆紅的「烏金」花球，每球還可賣到3600元。

他說，他的花田共種植3種花，美麗的紫色錫葉藤花瀑花期1月到3月底、孤挺花3月中到4月底，5月則是鐵砲百合花，每個花期總引來大批遊客，原本種花只為討母親歡心，沒想到因花也讓他意外找到不同人生，擦出不同火花，如同孤挺花生命那般堅韌。

吳俊育預告五月的美麗百合花海即將登場。圖／吳俊育提供
吳俊育預告五月的美麗百合花海即將登場。圖／吳俊育提供

吳俊育自行培育出百餘種不同顏色的孤挺花，這款「烏金花」鮮紅奇艷，每顆花球還可賣到3600元。記者蔡維斌／攝影
吳俊育自行培育出百餘種不同顏色的孤挺花，這款「烏金花」鮮紅奇艷，每顆花球還可賣到3600元。記者蔡維斌／攝影

吳俊育預告五月的美麗百合花海即將登場。圖／吳俊育提供
吳俊育預告五月的美麗百合花海即將登場。圖／吳俊育提供

吳俊育自行培育出百餘種不同顏色的孤挺花。記者蔡維斌／攝影
吳俊育自行培育出百餘種不同顏色的孤挺花。記者蔡維斌／攝影

孤挺花田五顏六色花朵盛開，吸引不少遊客到訪賞花。記者蔡維斌／攝影
孤挺花田五顏六色花朵盛開，吸引不少遊客到訪賞花。記者蔡維斌／攝影

只要遊客喜歡的花種，都可當場挖掘選購。記者蔡維斌／攝影
只要遊客喜歡的花種，都可當場挖掘選購。記者蔡維斌／攝影

吳俊育因母親深愛孤挺花，斜槓開發了雲林最大的孤挺花園，他還保留母親最早種的女王孤挺花。記者蔡維斌／攝影
吳俊育因母親深愛孤挺花，斜槓開發了雲林最大的孤挺花園，他還保留母親最早種的女王孤挺花。記者蔡維斌／攝影

花田 園藝 雲林 賞花

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